pantural:

Eh bien, lancez un sujet et montrez les résultats avec une description complète des entrées/sorties, du logiciel utilisé, etc. Qui vous en empêche ?

Non, personnellement, je ne prédis pas de RV instable. Et toutes mes tentatives pour le rendre au moins quasi-stationnaire se sont soldées par un échec.

Finita la comédie.

Mais, se rendant compte que cette affaire n'a aucun sens, une personne, engagée depuis assez longtemps dans la NS, doit simplement exposer ici les résultats, que les gens ont trouvé d'autres approches, au lieu de piétiner un endroit.

La gratitude des gens sera sa récompense, car il ne trouvera jamais d'argent dans les NS.

Où est l'argent ???? La réponse se trouve dans les "queues" des distributions. Dans la "mémoire" du processus non-markovien. ALL.
 
Alexander_K2:

Alexandre, "provocateur" est ta deuxième vocation (après les mathématiques). Ou le premier ?)
 
Alexander_K2:

La question est bonne, mais elle doit être clarifiée : dans quelle partie de la bougie ?


 
Alexander_K2:

Allez-vous prédire le stationnaire ? )))) Pad stalom)).

 
Renat Akhtyamov:

La question est bonne, mais elle doit être clarifiée : dans quelle partie de la bougie ?


Dans une sorte de bougie... Rena, tu dois voir ces queues sans les bougies ! Ils brillent comme des étoiles dans la nuit.

 
Yuriy Asaulenko:

Voulez-vous en prendre un fixe ? )))) Pad stal.))

Moi aussi.

 
Dmitriy Skub:
Alexander, "provocateur" est votre deuxième vocation (après les mathématiques). Ou est-ce votre premier ?)

Non, je suis un vieux graisseur pour les voyageurs fatigués.

 
Alexander_K2:

Dans une sorte de bougie... Rena, tu dois voir ces queues sans bougies ! Ils brillent comme des étoiles dans la nuit.

tout est bloqué dans la contre-tendance.

la queue est une correction, rien de plus

et si vous regardez les croix, il n'y a rien du tout.
 
Alexander_K2:

Non, je suis un vieux graisseur pour les voyageurs fatigués.

Voulez-vous endosser le rôle de messie ?
 
Dmitriy Skub:
Vous voulez endosser le rôle de messie ?

Le messie ici est@podotr. Et je donne juste de l'espoir, et quelques algorithmes.

