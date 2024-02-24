L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2028
Le domaine de base de l'éconophysique (théorie des jeux potentiels) ne semble pas du tout s'y refléter.
Il y a une collection de papiers, le premier n'en a pas, le second Maslov en a et c'est compliqué. MAIS même Kolmogorov, comme moi, ne pouvait pas comprendre pourquoi des nombres discrets, que nous obtenons et traitons initialement sur un ordinateur, nous cherchons à les représenter comme une fonction continue)))).
Le principe de Bogolyubov de l'état énergétiquement avantageux, est très similaire aux aspirations d'un participant au marché).
Oui, ma déclaration légère selon laquelle les prédictions devraient être différentes à différentes échelles en fonction des propriétés de la série n'est apparemment pas vraie).
Max bonjour, j'ai jeté un coup d'œil à votre progression et je veux vous aider !!!!!.
Il s'avère qu'il existe des options hebdomadaires responsables de l'ensemble du mouvement des prix. Je ne sais pas ce qu'il en est du CME, mais sur le marché national, le Si est du jeudi au jeudi. En d'autres termes, l'option hebdomadaire expire le jeudi. Vous devriez utiliser ces jours pour entraîner les modèles et le résultat sera peut-être plus stable à la fin de la semaine. Ainsi, l'option expire le jeudi, vous devez donc suivre la période de formation se terminant le jeudi actuel et commençant il y a une semaine, mais à partir du vendredi. Pour prendre la période d'entraînement pour le nombre complet d'options hebdomadaires. Disons que je reprends les 8 dernières options. Avec fermeture le jeudi. Non merci ! !!
Merci pour ces informations inutiles.
A-t-il encore tripoté le filet ?)
J'en ai marre... pour une raison quelconque, parfois il inverse les échanges comme si
je vais devoir y regarder à nouveau... c'était bien, qu'est-ce qui l'a fait redémarrer ?
il peut y avoir de mauvaises séries avec des drawdowns, par exemple.
mais je n'aime pas la série actuelle, je pense que l'erreur est toujours là.
Si c'est possible bien sûr, le modèle ne fonctionnera pas en python...
Si c'est possible, la grille est celle d'aujourd'hui et non celle d'avant-hier.
Prenez le modèle et simulez le trading dans votre Python, pour les deux jours de trading de la grille...
Je l'ai vérifié, ça fonctionne mieux dans le testeur. Je vais y réfléchir à nouveau.)
je viens de devenir accro à la récurrence... très bon pour apprendre
Z.U. l'a bien fait - très tristement apprenable.
pensé l'amour, mais non - expérience à nouveau ))
J'ai les dates, maintenant je ne sais pas comment les traiter, je n'ai pas beaucoup de pouvoir((((.
Pour l'instant c'est un csv avec une colonne d'index, ça pèse un giga. Après "décodage", le binaire pèsera 17 fois plus.
Qui en a besoin ?
