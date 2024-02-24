L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 383
Je ne comprends même pas pourquoi les codes sont nécessaires). L'essence de toute chose est plus rapide et plus facile à expliquer avec des mots ordinaires. Et nous sommes capables d'écrire les codes nous-mêmes).
Oui, je suis assis en ce moment à étudier le studio des machines d'apprentissage dans le nuage azur, en partageant les liens, comme si c'était intéressant :) quels autres codes devraient être attachés à cela
Je n'ai toujours pas installé VS 2017, encore une fois, après l'avoir démonté.( Et j'avais tellement d'espoirs pour lui, au moins en termes de support R.) Et Azure aussi.
Il me semble que VS 2015 ne permettra pas un tel vol. D'ailleurs, certains des projets VS 2015 n'ont pas été ouverts par 17.
En général, j'ai remarqué que 17 avec R est en quelque sorte instable... peut-être que je dois juste m'y habituer... Par exemple, il se bloque lors de l'installation de certains paquets, 1 fois c'était lors de l'exécution d'un script.
Avant cela, j'avais installé la dernière version de R avec Open R. Il se connectait au mauvais R et se bloquait lors de la création d'un projet sans donner d'avertissement... J'ai supprimé R par essai et erreur et il ne reste que Mycrosoft R.
C'est étrange qu'il n'ait pas été réinstallé, cela n'a jamais été un problème... Je pense que nous pouvons trouver une solution ;)
Mais en général, la portée de Microsoft en termes de création de tout un écosystème ... vous avez le studio et presque tous les langages et même les langages stat, ce n'est pas assez ? ))
J'ai fait un exemple avec la prédiction du risque de crédit, j'ai entraîné 2 modèles (arbres de décision et vecteurs de support) et je les ai immédiatement comparés, pratique, vous pouvez comparer n'importe quel modèle en 2 clics. Les arbres de décision se sont avérés meilleurs. Je vais commencer à le développer pour le forex :) Il ne reste plus qu'à vérifier l'api web, à quel point il serait réaliste d'utiliser l'EA.
Z.U. Et le meilleur, c'est qu'ici je peux mettre en œuvre mes idées avec la reconnaissance des formes via OpenCL, c'est incroyable. D'énormes possibilités.
Peut-être que cela vous aidera.
1. Il est nécessaire de désinstaller tous les R installés - heureusement, R fonctionne sans aucune installation.
2. Installer macrosoft R. Ceci est différent de CRAN.
3. Macrosoft R fonctionne généralement avec la bibliothèque Intel pour les opérations matricielles (de mémoire, elle ressemble à mkl). Vous devez regarder attentivement la liste des programmes installés pour qu'il y ait un R et la bibliothèque intel correspondante par révision. Un déséquilibre entraîne un fonctionnement instable.
Oui, je l'ai fait, il montre maintenant qu'il fonctionne avec celui de mikroft, c'est ok. Le studio lui-même se bloque parfois lors de l'installation de nouvelles librairies et occasionnellement lors de l'exécution de scripts, mais ce n'est pas trop grave. Je vais regarder à nouveau, peut-être que c'est quelque chose avec les paramètres, je ne sais pas où chercher les librairies Intel, je pense que toutes les dernières sont en place.
J'ai fait un exemple avec la prédiction du risque de crédit, j'ai entraîné 2 modèles (arbres de décision et vecteurs de support) et je les ai immédiatement comparés, pratique, vous pouvez comparer n'importe quel modèle en 2 clics. Les arbres de décision se sont avérés meilleurs. Je vais commencer à le développer pour le forex :) Il ne reste plus qu'à vérifier l'api web, à quel point il serait réaliste d'utiliser l'EA.
Z.U. Et le meilleur, c'est qu'ici je peux mettre en œuvre mes idées avec la reconnaissance des formes via OpenCL, c'est incroyable. D'énormes possibilités.
Cadre mignon)))
Je suis allé à la version d'essai de 8h avec leurs exemples tous clairs, mais est-il possible de mettre leur propre csv ? Par exemple avec numer.ai pour tenter ma chance ?
il n'y a pas que 8h gratuites, il y a une version gratuite avec certaines limitations. Bien sûr que vous pouvez, la section Datasets, le csv est juste recommandé comme une table standard.
Je vois tout, merci, mais 8h n'a pas le téléchargement de fichiers locaux, je vais essayer de trouver mon compte microsoft...
8h n'a même pas essayé, est allé directement à la version complète gratuite, mais vous avez besoin d'un compte là-bas