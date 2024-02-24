L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 389
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
il n'est pas nécessaire de former des machines, il faut d'abord avoir des nerfs d'acier et des relations dans les hautes sphères du pouvoir pour faire du commerce de manière rentable.
Peut-être, mais c'est la voie des hommes durs et brutaux, et il devrait y avoir une voie pour les intellectuels humbles aussi...
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Apprentissage par ordinateur : théorie et pratique (commerce et pas seulement)
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
Oui, non, bien sûr que non.
Je suis occupé à me rassurer pour l'avenir.
Bonjour à tous !!!! Heureux que ce fil de discussion ne se soit pas éteint et soit toujours vivant, j'ai donc une question à poser aux utilisateurs. J'ai un jeu de données pour la formation, mais malheureusement il est devenu si grand que la formation prend trop de temps. Quelqu'un peut-il construire un modèle avec son propre travail et nous pourrons alors voir comment cela fonctionne ensemble !!!!!.
Avez-vous décidé de la manière de lancer les jeux afin de pouvoir construire un modèle ? :) Utilisez azure machine learning studio pour la vérification, c'est une lecture rapide dans le cloud.
Si j'ai le temps, je construirai un modèle plus tard et je vous montrerai comment faire. En principe, il y a une aide détaillée et des exemples, vous pouvez facilement tout faire sans programmation.
Montez ensuite votre modèle formé dans le nuage et récupérez les résultats avec un robot via une requête Web.
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Avez-vous décidé comment vous voulez que le modèle soit construit ? :) Utilisez azure machine learning studio pour la vérification, c'est une lecture rapide dans le cloud.
Si j'ai le temps, je construirai un modèle plus tard et je vous montrerai comment faire. En principe, il y a une aide détaillée et des exemples, tout peut facilement être fait sans programmation.
Construisez ensuite votre modèle entraîné dans le nuage et récupérez les résultats avec un robot via une requête Web.
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
Maintenant, je vais essayer de comprendre.
Je vais essayer de trouver une solution maintenant.
Je suis déjà en train de le faire, je ferai un rapport plus tard). La seule chose que vous devrez faire est de créer un ensemble avec le délimiteur "," au lieu de " ;" pour le studio, sinon les colonnes ne seront pas définies correctement.
Il existe un bon manuel avec des exemples en russe
Set original pour le classificateur Reshetov préparé ? Au fait, je devrais le réécrire en mql5 pour OpenCl.
Quelqu'un peut-il construire un modèle avec son propre travail, et ensuite nous verrons comment cela fonctionne ensemble !!!!!.
arbres de décision bleus, arbres de décision boostés rouges, comparaison de 2 modèles, échantillonnage formation/test 75\25
Il ne reste plus qu'à télécharger l'expérience dans le studio et à jouer avec https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017.
Vous pouvez simplement changer de modèle de formation, substituer d'autres blocs, par exemple un réseau de neurones, effectuer un filtre de caractéristiques, des transformations sur les caractéristiques, etc. etc.
Pour un réseau neuronal, vous devrez également effectuer une normalisation, car les arbres de décision fonctionnent sans cela.
Je n'ai pas réussi à entraîner le modèle, les prédicteurs et la cible ne correspondent pas.
Il ne reste plus qu'à télécharger l'expérience dans le studio et à jouer avec https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017.
Il suffit de changer de modèle de formation, de substituer d'autres blocs, par exemple un réseau neuronal, d'effectuer un filtre de caractéristiques, des transformations sur les caractéristiques, etc. etc.
Pour un réseau neuronal, vous devrez également procéder à une normalisation, car les arbres de décision fonctionnent sans cela.
L'expérience est bonne, mais comment utiliser ses résultats en MT ? Je peux décharger le modèle et le mettre dans un indicateur pour voir comment il fonctionne dans une zone hors échantillon ????.