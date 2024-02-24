L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 378
https://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw
Il a quelque chose à faire pour le week-end :) ar pour nubas
Et voici un gars qui fait du commerce algorithmique.
. Avec l'application de paquets, c'est pire : il faut chercher les informations pour chacun d'eux séparément.
Dans 99% des cas, vous n'avez pas besoin de chercher quoi que ce soit.
Chaque paquet dispose d'une très bonne documentation sur son utilisation
Souvent, outre la documentation, il existe un lien vers les wignets, introdakshin...
Chaque fonction du paquet a nécessairement un lien vers la description de l'algorithme que cette fonction implémente exactement, ce qui est très important, car une seule et même fonction peut présenter des différences dans les algorithmes de différents auteurs du même nom. Ceci est particulièrement important si l'on a besoin de comparer les mêmes fonctions dans différents paquets, par exemple avec matlab.
Il existe des sites web, par exemple, où vous pouvez rechercher des réponses toutes faites ou poser votre propre question.
En général, tout cela suffit à faire froncer les sourcils.
Si tout cela ne vous satisfait pas, cherchez sur Google. Il suffit de taper le nom de la fonction et vous obtenez .....
PS.
Pour le développement général, vous grimpez ici pour une somme très limitée (10rub/livre). Beaucoup de livres avec un décalage de quelques mois.
C'est ce que nous faisons. En soi, les documents PDF vers les paquets sont en fait difficiles à trouver.
Dans les livres, Kabakov est très bon, je pense. Vous pouvez partir de zéro.
Il y a aussi O'Reilly, mais à Aglitsky. Il est difficile de lire un tel volume. Il est difficile de l'évaluer).
L'internet regorge de bons livres sur le traitement des données dans R. Le cas est pire avec l'application de paquets - il est nécessaire de chercher des informations sur chacun d'eux séparément.
Eh bien, ici les exemples pour résoudre toutes sortes de choses, et donc regardez en général, il est utile.
Le moyen le plus efficace d'apprendre un langage est d'écrire et d'analyser des scripts à partir d'exemples de code fonctionnels et reproductibles. Au début de ce fil de discussion, l'auteur du sujet a essayé de poster du code à plusieurs reprises, mais n'a pas été soutenu dans la discussion. Malheureusement, il n'y a que du verbiage sur le fil de discussion maintenant, sans aucun exemple, code ou données.
C'est un déchet inutile.
Pour ceux qui sont totalement novices en matière de langue R, je voudrais ajouter un lien vers une ressource en russe.
Bonne chance
le thème est intitulé "Apprentissage automatique - Théorie et pratique", donc c'est ok... Il n'y a pratiquement rien à apprendre, la chose la plus difficile est de développer une stratégie qui utilise le NS (et vous devez avoir une bonne imagination pour cela), et vous pouvez enseigner quelque chose en deux lignes.
Et bien sûr, si vous faites tout dans les règles de l'art et utilisez des exemples tout faits, vous ne ferez jamais de bénéfices :)
P.S. Je suis en fait dans une branche de bot prêt à l'emploi, qui gagne mieux que tout le reste ici :))
Quelqu'un a-t-il essayé d'entraîner deux réseaux au lieu d'un seul, un pour l'achat et un autre pour la vente ? Peut-être est-il possible d'augmenter la précision de cette manière ?
https://habrahabr.ru/post/243211/
Voici un bon article sur le retraitement de NS, j'ai reproduit les résultats, mes prédictions ARIMA correspondaient, mais NS a donné quelque chose de différent :)
