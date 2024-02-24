L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 384
8h n'a même pas essayé, est allé directement à la version complète gratuite, mais il faut un compte
Oui, je l'ai trouvé, je me suis connecté, je joue avec...
Et comment puis-je préciser où se trouvent les fonctionnalités et où se trouve le ciblage ?
Comment préciser où se trouvent les fonctionnalités et où se trouve le ciblage ?
Dans le module Modèle de train, vous spécifiez les cibles. Je recommande de faire d'abord un exemple de formation, c'est très facile de comprendre à quoi se connecter.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment
Oui, c'est un joli poussin...
Si le résultat pouvait être exporté en code C++, compilé dans une dll au moins, cela en vaudrait la peine !
Mais rien n'empêche de tout écrire en R, de l'enseigner et de le développer là-bas, puis d'utiliser le modèle prêt dans votre PC. Mais en général, l'api web est aussi cool.
Bon, pas mal, quant à une application web...
Le curseur du seuil vers la gauche, c'est plus précis :) Cette application est dans le nuage azur avec beaucoup de puissance de traitement, je n'ai pas encore fait de gros projets, mais elle est censée lire très rapidement. Et si ce n'est pas assez rapide, il y a aussi cette trouvaille de Microsoft : https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/.
Je vais devoir le vérifier, entraîner une grille avec différents paramètres, choisis via GA et voir à quelle vitesse le studio s'en sort.
Comparaison des performances avec TensorFlow et MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/
Il n'en ressort pas plus précis.
mais est-il nécessaire de faire des arbres à 2 classes dans cet exemple ? et quelle doit être la précision ?
Je ne connais pas encore le numéraire, mais je vais continuer à lire).
plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux.
Ils vous donnent ces emplois ? Je comprends que c'est le fonds de couverture, si vous vous inscrivez, qu'est-ce que ça donne ?
Je vais utiliser d'autres modèles, mais pour l'instant, j'ai obtenu le même résultat que vous, à savoir 0,5 %.