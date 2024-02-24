L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 384

Nouveau commentaire
 
Maxim Dmitrievsky:

8h n'a même pas essayé, est allé directement à la version complète gratuite, mais il faut un compte

Oui, je l'ai trouvé, je me suis connecté, je joue avec...

Et comment puis-je préciser où se trouvent les fonctionnalités et où se trouve le ciblage ?

[Supprimé]  
Aliosha:

Oui, je l'ai trouvé, je me suis connecté, je joue avec...

Comment préciser où se trouvent les fonctionnalités et où se trouve le ciblage ?


Dans le module Modèle de train, vous spécifiez les cibles. Je recommande de faire d'abord un exemple de formation, c'est très facile de comprendre à quoi se connecter.

https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/machine-learning/machine-learning-create-experiment

Простой эксперимент в Студии машинного обучения
Простой эксперимент в Студии машинного обучения
  • 2017.03.20
  • garyericson
  • docs.microsoft.com
Если вы еще не использовали студию машинного обучения Azure, это руководство предназначено для вас. В руководстве мы рассмотрим использование студии на примере создания первого эксперимента машинного обучения. В этом эксперименте мы проверим аналитическую модель, которая прогнозирует стоимость автомобиля на основе таких переменных, как марка и...
 

Oui, c'est un joli poussin...

Si le résultat pouvait être exporté en code C++, compilé dans une dll au moins, cela en vaudrait la peine !

[Supprimé]  
Alyosha:

Oui, c'est un joli poussin...

Si seulement le résultat pouvait être exporté en code C++, compilé dans une dll au moins, cela en vaudrait la peine !


Mais rien n'empêche de tout écrire en R, de l'enseigner et de le développer là-bas, puis d'utiliser le modèle prêt dans votre PC. Mais en général, l'api web est aussi cool.
 

Bon, pas mal, quant à une application web...

[Supprimé]  
Aliosha:

Bon, pas mal, quant à une application web...


Le curseur du seuil vers la gauche, c'est plus précis :) Cette application est dans le nuage azur avec beaucoup de puissance de traitement, je n'ai pas encore fait de gros projets, mais elle est censée lire très rapidement. Et si ce n'est pas assez rapide, il y a aussi cette trouvaille de Microsoft : https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/.

Je vais devoir le vérifier, entraîner une grille avec différents paramètres, choisis via GA et voir à quelle vitesse le studio s'en sort.

Comparaison des performances avec TensorFlow et MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/

Microsoft Cognitive Toolkit
Microsoft Cognitive Toolkit
  • www.microsoft.com
A free, easy-to-use, open-source, commercial-grade toolkit that trains deep learning algorithms to learn like the human brain. Microsoft Cognitive Toolkit (formerly known as CNTK) version 2.0 is now available to Developers and Data Scientists. Cognitive Toolkit is a free, easy-to-use, open-source toolkit that trains deep learning algorithms...
 
Maxim Dmitrievsky:


Le curseur Threshold vers la gauche, il sera plus précis :) Cette application est dans le nuage azur avec beaucoup de puissance de traitement, je n'ai pas encore fait de gros projets, mais elle est censée être très rapide. Et si ce n'est pas assez rapide, il y en a un autre de Microsoft : https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/.

Il faudra que je vérifie, que je fasse de l'entraînement sur grille avec différents paramètres ajustés via GA et que je voie à quelle vitesse le studio le traite.

Comparaison des performances avec TensorFlow et MxNet https://www.microsoft.com/en-us/cognitive-toolkit/blog/2017/06/microsofts-high-performance-open-source-deep-learning-toolkit-now-generally-available/


Il n'en ressort pas plus précis.
Dossiers :
numerai_training_data.zip  7111 kb
[Supprimé]  
Aliosha:

Il n'en ressort pas plus précis.


mais est-il nécessaire de faire des arbres à 2 classes dans cet exemple ? et quelle doit être la précision ?

Je ne connais pas encore le numéraire, mais je vais continuer à lire).

 
Maxim Dmitrievsky:

est-il nécessaire de faire des arbres à 2 classes dans cet exemple ? et quelle doit être la précision ?
le plus précis est le mieux, ce qui n'est pas essentiel
[Supprimé]  
Aliosha:
plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux.


Ils vous donnent ces emplois ? Je comprends que c'est le fonds de couverture, si vous vous inscrivez, qu'est-ce que ça donne ?

Je vais utiliser d'autres modèles, mais pour l'instant, j'ai obtenu le même résultat que vous, à savoir 0,5 %.

1...377378379380381382383384385386387388389390391...3399
Nouveau commentaire