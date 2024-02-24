L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3135
Nous parlons de choses différentes, je parle essentiellement de l'idée d'un automate qui crée des caractéristiques qualitatives très complexes pour un modèle qui n'est pas limité par quoi que ce soit.
Il peut s'agir d'une règle complexe ==> sur laquelle une séquence est entraînée, ==> seuls les modèles de travail (règles) sont sélectionnés à partir de cette règle ==> sur laquelle le modèle est entraîné.
et il peut s'agir d'une seule caractéristique parmi des centaines d'autres pour le modèle de base.
n'oubliez pas de vous procurer un superordinateur)
n'oubliez pas de vous procurer un superordinateur )
tout à fait d'accord
Toute l'histoire de l'humanité nous montre que seul l'homme peut trouver un modèle.
Aujourd'hui, les auteurs de lévriers attribuent cette capacité à l'IA, qui aujourd'hui ne fonctionne QUE sur l'extrapolation de données historiques. Dans le meilleur des cas. Et généralement, l'IA n'est rien d'autre qu'un moteur de recherche très rapide.
Vous posez un problème qualitativement différent : créer une IA analogue à une IA humaine. Si vous vous en rendez compte, qu'il en soit ainsi.
je regarde et je souris, méchamment)))
Dans une transaction, j'ai pris 1 sur 4, dans une autre 1 sur 5.
Je pense que c'est bon, mais le crapaud m'étouffe.)))
Si vous commencez à attraper la tendance, vous ne l'attraperez jamais, si vous arrêtez de l'attraper, elle est juste là...
Vous êtes en retard, j'en ai déjà créé un )) mais seulement pour le forex ou les séries temporelles.
La représentation des données est différente d'un domaine à l'autre et la représentation des motifs est également différente, ce sera donc un vrai désordre.
Je suis désolé.
Je pensais que vous étiez la personne la plus intelligente ici.
S'il vous plaît, prenez-moi comme apprenti
Maître.
P.Z.
Si vous le pouvez, écrivez quelques lignes de ce que vous avez déjà créé.
Ou pas ? Non. Un secret ?
Les règles de journalisation sont associatives par nature. Bien sûr, vous pouvez les décrire, mais vous avez besoin d'un validateur pour déterminer la fiabilité de ces règles.
C'est le sujet de la transition de l'association à la causalité. Je ne connais pas de matrice de ce type pour les règles logarithmiques, mais probablement quelque chose de similaire à ce qui est fait par la régression.
Pensez-vous qu'il existe une causalité dans l'histoire sous la forme de barres et de retours de celles-ci ? Dans la première, la septième ou la trente-neuvième barre. Après tout, les splits seront faits sur ces barres, car nous n'avons rien d'autre.
Les raisons dans les nouvelles, les décisions des gouvernements, la Banque centrale, les baleines.
Dans les retours, il n'y a même pas d'associations, mais seulement des indices que quelque chose a commencé à se produire.
Comment interpréter ces enregistrements ?
Attracteur étrange) ne voyez-vous pas ?
Poser la bonne question, et de préférence en anglais.
Même sur Google, on peut obtenir une réponse sensée, bien qu'incomplète.
P.Z.
La bonne question ?