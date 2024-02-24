L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1564
question d'un artiste à des artistes : dans quelle mesure ces méthodes sont-elles applicables à l'analyse des matières synthétiques ?
Pour ceux qui suivent le sujet. Il est apparu il y a quelques bougies, tout frais comme on peut le dire :-)
Le signal peut être précieux car vous pouvez obtenir un meilleur prix. Il est difficile de le prescrire de manière algorithmique, mais si l'occasion se présente de l'ouvrir manuellement, je ne la manque pas.
Question à l'envers, à quoi servent les matières synthétiques ?
en termes paysans... Disons-le ainsi : vous êtes le seul à savoir comment un synthétique est construit et la probabilité qu'il soit influencé par le monde extérieur est réduite
est-ce suffisant ?
comment évaluer un synthétique ?
faire quelque chose comme un indicateur qui attribuera des valeurs comme 0, -0,03, +0,12, -0,48 etc. à chaque paire ? alors il s'avérera que la ligne de l'indicateur sur chaque barre contiendra 28 valeurs pour chacune des 28 paires de devises
Eh bien, disons.
comment déterminer la variable cible ?
4 décembre - mon flux MoD
Qu'est-ce qu'il y a ? Où se trouve le ruisseau ?
Si vous voulez dire MO, cela s'applique à tout ce qui est sur Terre et au-delà, une autre chose est que vous ne pouvez pas trouver quelque chose qui n'existe pas (presque), bien que si vous voulez vraiment...
Mais maintenant la recherche est devenue infiniment plus grande, ce n'est pas comme essayer tous les kodobase, vous obtenez des cheveux gris avec MO avant de commencer et puis vous réalisez que vous avez déjà fait les mêmes erreurs, c'est une honte de revenir en arrière, vous devriez devenir un gourou du marché et vendre quelque chose)).
Le stream a en effet été provisoirement reprogrammé pour le week-end du Nouvel An.
Pour ceux qui sont au courant. Le résultat n'est pas très bon :-(.
Combien voudriez-vous perdre sur cette tendance ? :-)
Combien pourriez-vous perdre sur cette tendance ? :-)
Je n'aurais probablement pas ouvert les poses et je n'aurais rien perdu.
Allez, on a hâte d'y être.