L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3136
Comment interpréter ces enregistrements ?
Il s'agit probablement d'une sorte d' oscillateur.
En fait, ce que vous avez fait, c'est de décider vous-même pourquoi))))
Oscillateur de momentum
Pensez-vous qu'il y ait des raisons pour les histoires sous forme de mesures et de retours de celles-ci ? Dans la 1ère, 7ème ou 39ème mesure. Des splits seront faits sur eux, car nous n'avons rien d'autre.
Les raisons dans les nouvelles, les décisions des gouvernements, la Banque centrale, les baleines.
Dans les retours, il n'y a même pas d'associations, mais seulement des indices que quelque chose a commencé à se produire.
Si c'est statistiquement significatif, il s'agit d'une cause. S'il n'est pas significatif, il s'agit d'une association. C'est ainsi qu'on l'interprète.Dans la vie, les gens ne peuvent souvent pas faire la distinction entre les raisons et les superstitions, et vous nous placez dans des conditions aussi rigides :))
Nous parlons de choses différentes, je parle essentiellement de l'idée d'un automate qui crée des caractéristiques qualitatives très complexes pour un modèle qui n'est pas limité par quoi que ce soit.
Il peut s'agir d'une règle complexe ==> sur laquelle une séquence est entraînée, ==> seuls les modèles de travail (règles) sont sélectionnés à partir de cette règle ==> sur laquelle le modèle est entraîné.
et il peut s'agir d'une seule caractéristique parmi des centaines pour le modèle de base.
Vous n'allez pas le croire.
C'est très simple.
et je l'ai écrit à maintes reprises sur le forum.
A+B+C=0
c'est tout
cependant, comme il a été correctement noté plus haut (quelque part dans ce fil), cette équation a un nombre infini de solutions
mais le schéma est exactement le même, car sinon le marché perdra son pognon et ne prendra pas une bouchée ni du spread ni des commissions.
et seul le demandeur peut remplir cette équation dans la variante la plus favorable pour lui, et l'équation aura alors la seule et unique solution pour chaque moment du temps.
----
il semblerait (jaune ci-dessus), IMHO
et pourtant il y a une solution et elle est comme un oeuf, parce qu'elle combine différents résultats du comportement des prix, mais maintenant déjà en faveur du trader, c'est à dire ici c'est aussi la seule !ahahahahaha
Bon week-end modérateur...
R
C'est la pratique qui sépare le bavard du connaisseur...
Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il y en a beaucoup ici qui ont tout simplifié , mais si vous posez une bonne question, tout ira bien.
Quels sont vos objectifs en matière de MO ?
Dernièrement, je cherchais des modèles, bons ou mauvais ?
Pas de résultats.
La voiture ne marchera pas, vous ne comprenez pas ?
Je vous ai déjà donné la formule pour une régularité à 100% sur le marché.
Pourquoi voulez-vous continuer à me prendre la tête ?
Si elle est statistiquement significative, il s'agit d'une cause. S'il n'est pas significatif, il s'agit d'une association. C'est ainsi qu'on l'interprète.Dans la vie, les gens ne font souvent pas la différence entre les raisons et les superstitions, et vous nous placez dans des conditions aussi strictes :))
Et le mélange des colonnes était aussi en permutation.
...