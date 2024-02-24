L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 3132
au fait, bard de google est plus à mon goût que gpt. Il peut googler et il est gratuit.
Mais il ne supporte que l'anglais et le vpn aux US ou en Angleterre, il ne fonctionne pas dans les autres pays.Et au fond, qui sont les openAI et qui sont les Google. Probablement des catégories de poids différentes.
Juste une observation : si vous entrez quelque chose qui décrit un graphique de prix sans être lié à une chronologie stricte, les résultats semblent être plus vivants ou quelque chose comme ça. En d'autres termes, si vous entrez les prix N+1, N+2, N+3.... on obtient une sorte d'absurdité, un chaos parfait 50/50 dans toutes ses manifestations.
Et si l'on introduit quelque chose comme N+1 , N+6, N+17... dans l'entrée. construit selon certaines règles spécifiques (par exemple, un modèle graphique), les résultats semblent donner des signes de vie, comme si le patient était vivant mais dans le coma.
Le point suivant : la cible. S'il est décrit comme "la prochaine bougie est telle et telle, manger le réseau neuronal et mettre à jour les poids", alors encore une fois - la sortie est pleine d'aléa. Si vous décrivez le futur indépendamment de la même chronologie et que vous mettez des marques selon une règle du type "j'aime le graphique suivant, il y a +1 sans ambiguïté, mangez le réseau neuronal et mettez à jour vos poids".
Si vous combinez les deux méthodes, un horizon temporel variable comme entrée et un horizon temporel variable comme cible, les résultats démarrent parfois pendant un certain temps (le patient est dans le coma, mais il bouge son bras). Par exemple, si vous vous entraînez avec des données de 2021, la quasi-totalité de 2022 peut être en +, et avec un calendrier strict d'entrée/cible, le bavardage est aléatoire. Mais la même année 2020 ne s'y prête pas, après quoi 2021 est chaotique. Il s'avère que les données variables capturent certains modèles de travail et peuvent échanger avec eux, et que la chronologie stricte brise l'avant à la fois.
J'ai lu l'article, aussi ancien qu'un mammouth, il est toujours vivant sur le domaine people.Mais si l'on prend les données décrivant le graphique des prix sans respecter strictement l'ordre, la corrélation avec le passé atteint 0,8. Il en conclut que la fixation des prix à l'intérieur d'une bougie est aléatoire et ne peut être prédite. Le prix pour une période de temps indéfinie est prévisible.
J'utilise Edge, pas de vpn et il googlise aussi toutes les langues.
Je recommande de se familiariser avec la programmation génétique afin d'effectuer des recherches qui ne soient pas des coups d'épée dans l'eau.
Pour rechercher des régularités non liées au temps/à la chronologie, je recommande de se familiariser avec les algorithmes et les règles asociales.
Quant au sens de la recherche, tout est correct...
le marché n'a que des prix et une séquence de certains événements, exactement des événements.
J'ai un mac, je suis trop paresseux pour m'embêter avec Edge.
Est-ce que c'est seulement pour Windows ou quelque chose comme ça ?
Dans l'un des articles, j'ai analysé les résultats en fonction de l'horizon de prévision fixé. Le meilleur résultat était d'environ 15 barres d'avance sur les indicateurs horaires, ce qui permettait de deviner la direction avec le plus de précision. Mais il peut y avoir des périodes différentes pour chaque instrument.
