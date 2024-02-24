L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2942
Nous parlonsici de "recevoir des informations boursières via une communication interprocessus directement à partir du terminal MetaTrader ".
n'est pas Python dans le terminal.
Les scripts Python peuvent être exécutés directement dans le terminal (pas dans le testeur) pendant longtemps :
Des informations pour élargir les horizons de chacun :
Vous pouvez l'exécuter, mais comment passer la date elle-même, les mêmes prédicteurs à python, sauf à travers un fichier ?
Et ensuite obtenir n'importe quelle commande à partir de celui-ci. Par exemple, je veux échantillonner les paramètres de l'indicateur, qui est utilisé pour créer des prédicteurs, et entraîner le modèle en python.
Il s'avère que je dois créer un échantillon via l'Expert Advisor, puis l'enregistrer dans un fichier, et enfin donner une commande à Python pour qu'il lise le fichier. En même temps, le prochain démarrage de l'EA ne doit avoir lieu qu'après le traitement des données par Python. Modifiez ensuite les paramètres de l'EA ou l'EA lui-même et exécutez-le à nouveau. Comment procéder ?
L'ensemble des fonctions permettant d'accéder aux graphiques/ticks/positions de trading/historique des transactions est donné ci-dessus. C'est suffisant pour le travail direct des scripts Python.
Nous ajouterons peut-être l'accès aux indicateurs.
Impossible d'installer ce paquet.
J'ai installé le paquetage onnx sans spécifier la version. Tout a fonctionné - le modèle a été formé et démarré. Python version 3.11.2
J'ai décrit la situation que je dois résoudre. Si seuls les prix et toutes les transformations en python vous suffisent, en quoi un tel concept implique-t-il l'utilisation d'un transfert de modèle ? Proposez-vous de dupliquer la logique pour Python et le terminal ?
Il est évident que vous avez besoin d'un pont pour travailler avec les données, ce qui n'est actuellement possible que par le biais d'un fichier, mais la synchronisation ne se fait alors que par le biais de fichiers, ce qui pose de nombreux problèmes.
Le modèle fonctionne dans le script mql5, mais il ne fonctionne pas en python, car le paquetage onnxruntime n'est pas installé.
Au, fans de python, sans vous il n'y a pas de solution.
J'ai décrit la situation que je dois résoudre. Si tout ce dont vous avez besoin est le prix et toutes les conversions en python,
Je pense que vous êtes vraiment stupide quelque part...
Où ça ?
Et où cela se trouve-t-il ?
Les données d'entrée sont simplement des données de prix. Il faut les traiter en un seul endroit, et non à différents endroits. Dans le terminal et dans les modules de formation, ce n'est pas tout à fait correct. Historiquement, bien sûr, il est plus pratique d'intégrer ce qui est traité dans le terminal dans les modules de formation avec les prix, mais c'est une voie sans issue. Les indicateurs sont bien sûr pratiques en raison de leur pré-calcul et non de leur recalcul, mais il semble que ce soit encore plus difficile à réaliser.
En général, l'endroit où les données primaires sont reçues et où l'environnement commercial est géré n'est pas approprié pour les calculs.