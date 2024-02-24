L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2885
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Prendre des extrema est une option tentante, mais la manière de les trouver spécifiquement a déjà été combattue par plus d'une génération de traders).
Je ne veux pas dire que les extrema sont comme un graal ou quelque chose comme ça)) non, juste comme vous l'avez dit le même schéma sera différent si vous regardez les bougies, mais avec les extrema l'image sera plus régulière... c'est tout, rien de plus.
Je ne veux pas dire que les ekstreumums sont comme un graal ou quelque chose comme ça)) non, juste comme tu l'as dit le même motif sera différent si tu regardes des bougies, mais avec les ekstreumums l'image sera plus régulière... c'est tout, rien de plus.
Sans vouloir offenser ou moraliser).
Que sont les extrema ? Il existe de nombreuses variantes.
Disons que nous prenons un sommet ZigZag. Mais on s'en rend comptelorsqu' il est trop tard).
Il n'y a pas de garantie dans une figure de chandelier.
Il existe des méthodes de détection probabiliste des sommets. Vous devriez travailler dans cette direction et MO peut vous aider.
Alexey Nikolaev devrait certainement vous aider dans ce domaine)))
Pas de manière moralisatrice ou offensive :-)
Que sont les extrêmes ? Il existe de nombreuses variantes.
Dans le cadre de la discussion sur les bougies, je parlais des extrema des bougies hautes et basses.
Dans le contexte des bougies, je faisais référence à l'extrema des bougies hautes et basses.
Ce n'est pas si important. Dans les configurations de chandeliers ( ce sont des combinaisons de OHLC ), il y aura des variantes plus fréquentes avec des extrema. C'est tout. Et encore plus sur un graphique en minutes.
Ce n'est pas si important. Dans les configurations de chandeliers ( ce sont les combinaisons de OHLC ), il y aura des variantes plus fréquentes avec des extrema. C'est tout. Et encore plus sur un graphique en minutes.
Je n'utilise pas d'extrêmes dans mes transactions, si c'est ce que vous voulez dire, et je n'utilise pas de MO non plus
En trading, il faut toujours avoir des points de référence.
Quelles sont vos considérations d'entrée sur le marché ? A partir d'"extrema" qui me sont inconnus?
P.s. Absent depuis longtemps. Occupé.
En matière de commerce, il faut toujours avoir un point de référence.
À partir de quelles considérations entrez-vous sur le marché ? À partir d'"extrema" inconnus pour moi?
P.S. Absent depuis longtemps. Occupé.
Il existe un concept tel que "locked traders", il est probablement inutile de le chercher sur Google, qui sait, donc j'utilise ces locked traders dans le level trading.
Mais cela ne fonctionne pas toujours, j'ai déjà attrapé des stops.
Ce qui est important dans l'analyse du marché...Ce que j'ai appris.....
1) Le prix absolu est important
2) Les niveaux existent et sont importants, mais ils ne sont pas ce qu'on écrit dans les livres.
3) Le prix n'est pas le SB.
4) Le marché est composé de participants, comme la matière est composée d'atomes, et il doit être étudié à l'aide de ces méthodes.
5) Le marché est tout à fait déterministe.
Ce qui est important dans l'analyse du marché...Ce que j'ai appris.....
1) Le prix absolu est important
2) Les niveaux existent et sont importants, mais ils ne sont pas ce qu'on écrit dans les livres.
3) Le prix n'est pas le SB.
4) Le marché est composé de participants, comme une substance est composée d'atomes, et il doit être étudié à l'aide de ces méthodes.
5) Le marché est tout à fait déterministe.
1) Bien sûr que c'est important, ce qui n'enlève rien à l'importance des incréments. C'est l'incrément qui est échangé.
2) Il y a une grande différence entre "je vois les niveaux avec mes yeux" et "l'analyse a montré la présence de niveaux et leur importance pour le trading".
3) Le prix n'est pas SB, mais la question importante est "dans quel sens et dans quelle mesure le prix n'est pas SB maintenant". Différentes variations des différences par rapport au SB peuvent conduire à des manières opposées de les négocier.
4) Si nous nous souvenons des fondateurs grecs de l'atomisme, ils pouvaient avoir des atomes de n'importe quelle taille, même plus grands qu'une planète (l'essentiel était l'indivisibilité, pas la petitesse). Il en va de même sur le marché - un État participant, par exemple, peut l'emporter sur tous les autres participants au marché.
L'éconophysique tente d'adapter aux marchés les idées de la physique statistique, qui étudie la matière comme étant constituée d'atomes. Cette approche semble intéressante, mais elle n'a pas donné beaucoup de résultats jusqu'à présent.
5) Un marché n'est déterministe que par rapport à toutes les informations qui le déterminent. Cette information n'est jamais entièrement disponible pour quiconque, de sorte qu'il y a toujours une incertitude. Il existe actuellement deux façons de modéliser l'incertitude : la théorie des probabilités et la théorie des jeux.
1) Bien sûr que c'est important, ce qui n'enlève rien à l'importance des incréments. C'est l'incrément qui est négocié.
2) Il y a une grande différence entre "je vois les niveaux avec mes yeux" et "l'analyse a montré la présence de niveaux et leur importance pour le trading".
3) Le prix n'est pas SB, mais la question importante est "dans quel sens et dans quelle mesure le prix n'est-il pas SB maintenant ? Différentes variantes de différences par rapport au SB peuvent conduire à des manières opposées de les négocier.
4) Si nous nous souvenons des fondateurs grecs de l'atomisme, ils pouvaient avoir des atomes de n'importe quelle taille, même plus grands qu'une planète (l'essentiel était l'indivisibilité, pas la petitesse). Il en va de même sur le marché - un État participant, par exemple, peut l'emporter sur tous les autres participants au marché.
L'éconophysique tente d'adapter aux marchés les idées de la physique statistique, qui étudie la matière comme étant constituée d'atomes. Cette approche semble intéressante, mais elle n'a pas encore donné beaucoup de résultats.
5) Un marché n'est déterministe que par rapport à toutes les informations qui le déterminent. Cette information n'est jamais entièrement disponible pour quiconque, de sorte qu'il y a toujours de l'incertitude. Il existe actuellement deux façons de modéliser l'incertitude : la théorie des probabilités et la théorie des jeux.