L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2890
La moyenne mobile, bien qu'utilisée par les visualiseurs, n'est pas leur invention. Elle est utilisée depuis l'apparition du matstat. Et les visualistes ont inventé tout ce qui se voit, mais mal formalisé - les vagues, par exemple, ou les lignes de support et ainsi de suite.
La moyenne mobile est facile à calculer et à formaliser, et le travail des visualistes sur sa base est, par exemple, l'"éventail arc-en-ciel" des moyennes dans un certain fil de forum).
Je n'éloignerais probablement pas matstat de l'analyse technique, l'analyse technique étant plutôt une visualisation de l'analyse mathématique. La validité de l'analyse technique n'est pas importante, mais ce qui l'est, c'est qu'elle sert à la prise de décision dans différentes banques, fonds communs de placement et fonds, car les gens l'apprennent et ces personnes ayant reçu une éducation profilée vont travailler là, et ils devraient justifier leurs actions clairement pour les utilisateurs externes.
Il existe des niveaux justifiés - par exemple, les limites de négociation, lorsque celles-ci sont atteintes, la session de négociation s'arrête, puis les strikes d'option. Dans la Fédération de Russie, il existe également une règle budgétaire pour l'achat/la vente de devises, qui est mise en œuvre en fonction du prix du pétrole. Il existe probablement des niveaux auxquels la Banque centrale considère que le taux de change est déraisonnable et est prête à intervenir dans les transactions, ce qu'elle annonce sur son site web. Il y a des niveaux naturels, lorsqu'un participant important a court-circuité un papier sous REPO et qu'il ne veut pas subir de perte et protège la position.... il y a beaucoup de choses.
Au fait, qui calcule la volatilité dans ses indicateurs comme la Banque Centrale ? :)
Et oui, j'ai lu que la Banque centrale utilise les méthodologies du FMI.
Ils peuvent acheter n'importe où, ce n'est pas de cela qu'il s'agit....
Et la conversation porte sur le fait que des structures ayant une compréhension globale de la situation avec une équipe d'analystes, avec des réserves financières illimitées - prennent une décision sur la mashka, sur la mashka KARL !!! :)))
c'en est une !
C'est simple, la Banque centrale fixe un objectif - assurer le taux d'inflation, disons 4%, l'inflation est influencée par un certain nombre d'indicateurs, y compris la valeur de l'argent et le taux de change de la monnaie nationale. Le coût de l'argent est régulé par le taux d'intérêt et les instruments de liquidité, et le taux de change de la monnaie nationale est régulé en cas de fortes déviations injustifiées. Mais ce caractère raisonnable doit être calculé, et c'est là que toutes sortes de moyennes et leurs déviations viennent à la rescousse. Les autorités disposent simplement d'un modèle de marché qu'elles peuvent influencer pour atteindre leur objectif d'inflation. Il existe également des obligations de vendre/acheter des devises pour le compte du ministère des finances. Mais je ne sais pas si le ministère des finances donne des ordres d'exécution sans prix ni délai spécifiques ou si ces ordres contiennent des chiffres spécifiques autres que le volume, et non une fourchette (par exemple, acheter des dollars dans les 3 prochains jours).
et dwas !
Il faut maintenant redescendre un peu sur terre et se rendre compte que nous négocions en intraday, à la 5e décimale. A l'intérieur d'une bougie journalière et même à l'intérieur d'une bougie hebdomadaire, il y a une population purement spéculative, aucune banque ne réagit à ce bruit, à ces fluctuations, il n'y a rien à quoi réagir....
Encore une fois, notre TF est un signe 5, les TF des banques sont
Comptez le nombre de décimales, c'est le TF de la Banque Centrale et des banques.
Et penser que l'euro a augmenté de 50 pips intraday c'est à cause de la Banque Centrale ? à cause de la Mashka ? et bien c'est plus que ridicule.
Sans vouloir vexer qui que ce soit, réfléchissez-y et vous comprendrez.
La CBR déclare que les transactions de devises qui ne servent pas à soutenir le taux de change sont effectuées de telle sorte qu'elles n'affectent pas la libre fixation du taux de change. Je pense que ce type d'opérations nécessite de répartir l'ordre, et non de mettre 100 000 lots dans le verre. Par conséquent, ils doivent déterminer où il est plus pratique d'effectuer des opérations volumétriques, par exemple, pour ralentir un peu la tendance ou pour créer le niveau à partir duquel commencer à vendre/acheter.
Dans les spécialités, ils enseignent l'analyse technique, et selon le plan, ils y consacrent 3 heures, car l'analyse technique est très proche de l'analyse du marc de café. Les 5997 heures restantes du programme sont consacrées à d'autres disciplines.
C'est simple, l'objectif de la Banque centrale est d'assurer le taux d'inflation....
Rien de tout cela ne vous aidera à faire du trading.
C'est nécessaire pour les gens qui veulent prédire la tendance pour un an, et nous négocions à 5 chiffres.
L'analyse technique est enseignée dans les disciplines spécialisées ; selon le plan, elle prend 3 heures, car l'analyse technique est très proche de l'analyse du marc de café. Les 5997 heures restantes du programme sont consacrées à d'autres disciplines.
Cela dépend probablement du programme d'études, mais le premier institut propose ces connaissances en 81 heures.
Et voici les questions de l'examen pour un candidat au titre d'investisseur qualifié (FFMS 1.0) de la Banque centrale de la Fédération de Russie Sujet 8.1. Analyse technique (p. 135).
Un exemple de question est illustré dans la figure suivante
Rien de tout cela ne vous aidera dans le commerce.
C'est pour les gens qui veulent prédire la tendance pour un an, et nous négocions à 5 chiffres.
Si nous pouvons nous attendre à des interventions de la Banque centrale, nous pouvons être plus audacieux pour saisir le renversement de tendance. Et les ventes régulières au nom du ministère des finances sont manifestement effectuées selon un algorithme utilisant l'analyse technique - nous pouvons essayer de l'identifier. En outre, s'il devrait y avoir des transactions conformément à la règle budgétaire, mais qu'il n'y en a pas, c'est aussi un indicateur de l'attente d'un certain comportement de la Banque centrale dans un avenir proche - nous pouvons négocier une stratégie technique, propre à la Banque centrale.
Si l'on peut s'attendre à une intervention de la Banque centrale.
mes transactions au cours des trois derniers jours 3 derniers jours sur le Jew.
et je n'ai pas besoin de C.B.I.
Il faut croire que c'est le cas.
Le problème est de savoir comment introduire les données relatives aux interventions et aux ventes dans le ministère de la défense. Et peut-être quelque chose d'autre d'important. Les coupes devraient être meilleures).
Eh bien, il faut y croire.
Quel est le rapport entre la foi et le calcul ? Si l'on connaît le modèle de la Banque centrale, on sait clairement où se situeront les interventions. Comment connaître/reproduire le modèle est une autre question.