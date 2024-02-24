L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2889
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une méthodologie de la Banque centrale ? ?? où la Banque centrale utilise la mashka pour prendre une décision ? ??
Merci !!! Je n'avais pas autant ri depuis longtemps.
Je ne pense pas que le rire soit approprié. Les banques centrales achètent parfois exactement aux sommets et vendent aux creux.
Pour les spéculateurs, la signification de cette action de la banque centrale ne sera pas claire avant très longtemps.) Apprenez l'économie.
Comment faire pour tenir plus longtemps sa position ? Qui a du mal à le faire ?
Je sais comment attendre.
Je sais comment attendre.
Je sais comment entrer
Je ne sais pas comment tenir...
Le problème principal, c'est qu'après l'entrée, il y a souvent un signal inverse...
Si vous l'ignorez (en continuant à le tenir), il se déclenche presque toujours.
Si vous ne l'ignorez pas, le mouvement se développe (vous auriez dû le maintenir).
Hors sujet, bien sûr, mais il n'y a personne à qui demander.
Et de ces transactions, nous aurions pu tirer bien davantage
Le filtre le plus évident pour tout signal est le même signal sur une période voisine, plus ancienne.
Ce qui est important dans l'analyse du marché...Ce que j'ai appris.....
1) Le prix absolu est important
2) Les niveaux existent et sont importants, mais ils ne sont pas ce qui est écrit dans les livres.
3) Le prix n'est pas le SB.
4) Le marché est composé de participants, comme une substance est composée d'atomes, et il doit être étudié par de telles méthodes.
5) Le marché est tout à fait déterministe.
Il y a quelques jours, je suis tombé sur un logiciel de lissage qui travaille avec les prix et donc avec les tendances. Un tas de méthodes de lissage avec des prédictions, dans toutes les méthodes se trouve l'idée de l'espace d'état.
En guise de plaisanterie, c'est la veille du Nouvel An après tout, un appel à l'une des fonctions :
Ce qui suit est une description de 4 pages de la signification et des applications !
Il s'agit de modèles de tendance, c'est-à-dire de travailler avec les prix.
Avec des données logarithmiques, les pondérations seront bien sûr différentes, les petites valeurs seront moins prises en compte et les grandes plus que dans les séries d'incréments ou de données absolues ou relatives. Après tout, il s'agit de problèmes de décision différents.
Il y a quelques jours, je suis tombé sur un paquet de lissage qui fonctionne avec les prix et donc avec les tendances. Il y a beaucoup de méthodes de lissage avec des prédictions, toutes les méthodes sont basées sur l'idée de l'espace d'état.
Pour rire, après tout, c'est la veille du Nouvel An, et l'une des fonctions est appelée :
Elle est suivie d'une description de 4 pages sur la signification et les applications !
Il s'agit de modèles de tendance, c'est-à-dire d'un travail sur les prix.
Je recommande.
Pour être sûr de la qualité du paquet, vérifiez-le aujourd'hui dans une heure sur le marché réel.
C'est le seul moyen de s'en assurer sans faire appel à des personnes extérieures.
Des résultats convaincants montrés par vous seront un plus pour ledit poste.
Je ne pense pas que les plaisanteries soient appropriées. Les OC sont parfois achetés au plus haut et vendus au plus bas.
Pour les spéculateurs, la signification de cette action de la Banque centrale ne sera pas claire avant très longtemps) Apprendre l'économie.
Ils peuvent acheter n'importe où, ce n'est pas ce dont nous parlions....
La conversation porte sur le fait que des structures avec une compréhension globale de la situation, avec un staff d'analystes, avec des réserves financières illimitées - prennent une décision sur la mashka, sur la mashka CARL !!! :)))
c'est un !
et deux !
Maintenant il faut redescendre un peu sur terre et comprendre que l'on trade à l'intérieur de la journée, à la 5ème décimale. A l'intérieur d'une bougie journalière et même à l'intérieur d'une bougie hebdomadaire, il y a une population purement spéculative, aucune banque ne réagit à ce bruit, à ces fluctuations, il n'y a rien à quoi réagir.....
Encore une fois, notre TF est à 5 chiffres, le TF des banques est à 5 chiffres.
Comptez le nombre de décimales, c'est le TF de la Banque Centrale et des banques.
Et dire que l'euro a augmenté de 50 pips intraday c'est à cause de la banque centrale ? à cause de la mashka ? et bien c'est plus que ridicule.
Sans vouloir vexer qui que ce soit, réfléchissez-y et vous comprendrez...
Recommandé.
Pour être sûr de la qualité du paquet, vérifiez aujourd'hui dans une heure sur le marché réel.
C'est le seul moyen de s'en assurer sans faire appel à des personnes extérieures.
Des résultats convaincants de votre part seront un plus pour ledit poste.
L'auteur a publié de nombreux documents sur son paquet, Google en donne une longue liste, et le lien vers le paquet lui-même en donne également une assez longue liste.
Si nous parlons du raisonnement ci-dessus, l'auteur affirme que les tendances sur les marchés financiers commencent à apparaître à partir des jours, donc les modèles de tendance devraient également être utilisés à partir des jours. Il essaie également de prendre en compte les nuances des modèles de tendance qui sont apparus depuis des jours et qui ont également été discutés ci-dessus.
D'ailleurs, le problème des valeurs aberrantes a déjà été abordé ici. C'est ainsi que le paquet fonctionne avec les émissions. Je pense que c'est le cas.
S
sera un plus par rapport à l'article ci-dessus
Le problème est que je ne me suis jamais intéressé aux "plus" de ma personne depuis mon enfance. Et je vous conseille la même chose - de ne pas vous intéresser à l'opinion d'autrui. Le juge doit se trouver à l'intérieur de la personne.
Ils peuvent acheter n'importe où, ce n'est pas de cela qu'il s'agit....
Et la conversation porte sur le fait que des structures ayant une compréhension globale de la situation avec une équipe d'analystes, avec des réserves financières illimitées - prennent une décision sur la mashka, sur la mashka KARL !!! :)))
c'en est une !
et deux !
Il faut maintenant redescendre un peu sur terre et se rendre compte que nous négocions à l'intérieur de la journée, à la 5ème décimale. A l'intérieur d'une bougie journalière et même à l'intérieur d'une bougie hebdomadaire, il y a une population purement spéculative, aucune banque ne réagit à ce bruit, à ces fluctuations, il n'y a rien à quoi réagir....
Encore une fois, notre TF est un signe 5, le TF des banques est
Comptez le nombre de décimales, c'est le TF de la Banque Centrale et des banques.
Et penser que l'euro a augmenté de 50 pips intraday c'est à cause de la Banque Centrale ? à cause de la Mashka ? et bien c'est plus que ridicule.
Sans vouloir offenser qui que ce soit, réfléchissez-y et vous comprendrez.
Vous n'ouvrez pas les nouvelles pour moi, parce que je vous ai indiqué les réalités qui existent déjà. C'est la même chose).
Plus haut, vous écrivez que l'État, par l'intermédiaire de la Banque centrale, influence davantage les échanges, et ici vous écrivez que les règles de Matstat et MO - êtes-vous vraiment sûr que la Banque centrale n'utilise pas l'analyse technique ?
Il y a quelques années, j'ai publié une "méthodologie" de la Banque centrale, dans laquelle il est indiqué quels "indicateurs" sont recommandés pour la prise de décision, et en 2014, le chef de la Banque centrale de Russie a parlé de Mashka 360 comme une mesure pour prendre des décisions de trading.
Recommander ne signifie pas utiliser)
La moyenne mobile, bien qu'utilisée par les visualiseurs, n'est pas leur invention. Elle est utilisée depuis l'apparition du matstat. Et les visualistes ont inventé toutes les choses que l'on peut voir mais qui sont mal formalisées - les vagues, par exemple, ou les lignes de support et ainsi de suite.
La moyenne mobile est facile à calculer et à formaliser, et le travail des visualistes sur sa base est, par exemple, l'"éventail arc-en-ciel" des moyennes dans un fil de discussion du forum).
Vérifiez-le dans une heure aujourd'hui sur le marché réel.
J'ai été déchiré par les nouvelles)) trois ordres se sont arrêtés en une seconde)) j'ai oublié de les enlever))))