1. en même temps, nous sautons le plus souvent celles qui ont une structure complexe, par exemple, même des règles telles que "Le jeudi à 16 heures, vendez, si la barre quotidienne est en croissance".
Il ne s'agit pas d'une structure complexe, mais d'une coïncidence qui ne se répétera pas à l'avenir (P=0,5). C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Toutes les relations non linéaires "complexes" sans justification théorique sont de la fiction. Il s'agit simplement d'un algorithme étiré sur les données. Les acteurs du marché ne sont pas conscients de cette relation "complexe". Ce qui signifie que cette relation n'a aucun effet sur l'évolution des prix.
La question de savoir s'il existe une base théorique pour "Jeudi à 16 heures, vendre si la barre journalière est à la hausse" est une autre question. Voir ci-dessous
2. Ce que vous entendez par "raisons réelles" n'est pas clair ici.
Il s'agit d'un vieil exemple. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais la signification sera claire pour vous.
Du point de vue d'une entité économique unique, l'activité principale de la Russie peut être caractérisée comme un échange de ressources naturelles contre des avantages de civilisation. Dans ce cas, l'unité monétaire de base pour un tel échange est le dollar (parce que c'est la monnaie mondiale universellement acceptée). En d'autres termes, les recettes provenant des ressources naturelles sont exprimées en dollars. En même temps, toutes les activités à l'intérieur du pays sont liées aux roubles. Et, surtout, toutes les dépenses du gouvernement national sont également libellées en roubles. Afin d'obtenir des fonds garantis pour ses dépenses, l'État prélève une partie des bénéfices des sociétés de location sous la forme d'une taxe sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Ainsi, dans cette chaîne, il y a un échange forcé de dollars contre des roubles par les sociétés de location. La contrainte est toujours une bonne chose, car elle signifie qu'il existe une partie prête à lancer des offres sur le marché et donc à faire bouger les prix.
Comme le paiement de toutes les taxes, le paiement du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est strictement réglementé. Pour nous, il est important que la taxe soit payée une fois par mois, que la taxe du mois précédent soit payée avant le 25 du mois en cours.
De plus, il est bien connu que tout est toujours fait au dernier moment. L'échange de quid contre des roubles pour payer des impôts n'est pas une exception (il y a d'ailleurs d'autres raisons de conserver les quid plus longtemps). Parconséquent, il est très probable que les entreprises/individus assujettis à l'impôt sur les indemnités de licenciement échangent des dollars contre des roubles juste avant le 25 dechaque mois.
L'idée est donc de vendre à découvert des dollars et des roubles avant le 25 de chaque mois.
Les calculs du taux d'intérêt théorique peuvent également être attribués ici.
3) Toute stratégie a des périodes défavorables qui peuvent être prolongées, il faut donc avoir un zoo de telles stratégies, et les créer manuellement, c'est soit être un génie, soit vivre très longtemps. Je viens de me lancer dans la MO après avoir développé une stratégie de génie de ce type, ce qui m'a pris environ deux ans, et j'ai pu justifier logiquement chacun de ses mouvements, et lorsque je l'ai mise en œuvre, je suis juste tombé sur une période défavorable pour elle, qui a été lissée sur les données ajustées dans le testeur.
Pour en revenir au deuxième point, je cherche à trouver des similitudes dans le comportement des prédicteurs binaires qui continueront à être efficaces dans un avenir prévisible. Pour ce faire, je souhaite identifier des prédicteurs spécifiques. Je reconnais que nous devons tenir compte du caractère cyclique des relations entre les prédicteurs, ce qu'aucun des modèles d'automates que je connais ne fait.
Ce que j'essaie de dire, c'est que les prédicteurs sont l'essentiel. Et lorsqu'ils sont normaux, le MO n'est plus nécessaire.
Je quitte la discussion - c'est juste qu'il y a 10 ans, j'ai enseigné mes réseaux neuronaux sur OpenCL, j'ai dépensé un tas d'efforts et de temps pour cela, et je n'en ai tiré aucun profit. Si Dieu le veut, vous réussirez.
Pour les TPG de l'UE
On s'inscrit via vpn (j'ai utilisé l'allemand) par mail sur open.ai, on s'inscrit surlinesim.
Ensuite, nous achetons un numéro néerlandais pour 6 roubles, recevons des sms sur ce numéro et entrons le code. Cela fonctionne.
J'ai essayé ceci :
"python code get bitcoin price from binance"
réponse :
après 3-4 demandes, il est apparu :
Trop de demandes en 1 heure. Réessayez plus tard.
:D
ils ne te laissent pas jouer normalement
Je ne pense pas l'avoir inventé moi-même. Il est très probable qu'il l'ait copié quelque part sur Internet. Sur github, StackOwerflow ou ailleurs. C'est-à-dire un moteur de recherche.
Un moteur de recherche aussi, mais pas seulement. J'ai posé une question sur un sujet assez restreint - la réponse était pertinente et originale (je n'ai pas pu trouver ce texte sur Google), mais très générale, simplifiée et peu informative.
Apparemment, il existe une option permettant de rendre le texte unique afin qu'ils ne trouvent pas les sources d'où il a été tiré.
Je reçois des spams selon lesquels l'IA écrira pour le site un article unique sur un sujet donné. Google aime les textes uniques et rehausse les sites dans le moteur de recherche. J'ai moi-même utilisé une fois un synonymiseur pour cela, vous prenez un article et remplacez certains mots par des synonymes. Parfois les substitutions n'étaient pas dans le thème et c'était assez étrange)))
elibrarius #:
Google aime les textes uniques et fait monter les sites dans les classements des moteurs de recherche.
et pas seulement
Là, c'est un peu différent. La réponse ne coïncide pas du tout avec le style des textes sur le sujet étroit donné (un art martial japonais spécifique), mais elle est tout à fait appropriée si l'on regarde dans le cadre d'un sujet plus large (l'entraînement sportif). En d'autres termes, il y a une généralisation des concepts et un transfert de ceux-ci à un cercle plus large, ce qui permet une réponse plus vague. Une certaine forme de pensée simulée est toujours présente, c'est pourquoi je considère qu'il s'agit de l'étape suivante par rapport à google, même si ce n'est pas nécessairement une étape supérieure en termes d'utilité).
A ne pas négliger. Question :
comment s'entraîner au maki uchi dans le katori shinto ryu ?
Réponse :
Le maki uchi est une technique du Katori Shinto Ryu, un art martial traditionnel japonais qui se concentre sur l'art du sabre. Si vous voulez apprendre à exécuter le maki uchi, il est important de chercher un instructeur qualifié qui peut vous enseigner la forme et la technique appropriées.
Voici quelques étapes générales à suivre pour commencer l'entraînement au maki uchi dans le Katori Shinto Ryu :
Trouver un instructeur qualifié : Cherchez un dojo (centre d'entraînement) de Katori Shinto Ryu dans votre région et renseignez-vous sur les cours et les instructeurs. Il est important de trouver un instructeur qui a été correctement formé et certifié en Katori Shinto Ryu.
Assister régulièrement aux cours : Une fois que vous avez trouvé un instructeur et que vous vous êtes inscrit aux cours, assurez-vous d'y assister régulièrement afin de développer vos compétences et de progresser dans votre entraînement.
S'entraîner à la maison : en plus de suivre des cours, essayez de pratiquer le maki uchi seul à la maison. Cela peut vous aider à améliorer votre technique et à développer votre mémoire musculaire.
Recherche de ressources supplémentaires : il existe peut-être des livres, des vidéos ou d'autres ressources qui peuvent vous aider à en savoir plus sur le maki uchi et d'autres techniques du Katori Shinto Ryu. Recherchez des sources fiables et n'oubliez pas de consulter votre instructeur avant d'essayer quoi que ce soit de nouveau.
N'oubliez pas que l'entraînement aux arts martiaux peut être physiquement exigeant, alors soyez à l'écoute de votre corps et faites des pauses si nécessaire. Il est également important de suivre les conseils de votre instructeur et de ne jamais essayer des techniques pour lesquelles vous n'êtes pas prêt. Avec de l'entraînement et du dévouement, vous pouvez apprendre à exécuter le maki uchi et d'autres techniques du Katori Shinto Ryu.