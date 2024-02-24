L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2820

Nouveau commentaire
 

Renforcement du gradient

sur le trayne, l'asscgasumonte à 0,85
 mais sur le test, il descend à 0,75.
gb


Comme option pour augmenter l'assgassu, vous pouvez essayer d'approximer l'influence des variables significatives , pour chaque classe -1, 0, 1
. Utiliser ces splines comme nouvelles variables.

Par exemple, pour la classe 1, l'influence de RSI était la suivante
s1

Approximée, on obtient une nouvelle spline.
s2

Et ainsi de suite, pour chaque variable et chaque classe.
On obtient ainsi un nouvel ensemble de splines que l'on introduit dans l'entrée à la place des variables d'origine.

 
Roman #:

Renforcement du gradient

sur le stagiaire, le gainpasse à 0,85
 mais tombe à 0,75 sur le test


Comme option pour augmenter l'asssugasu, vous pouvez essayer d'approximer l'effet des variables significatives , pour chaque classe -1, 0, 1
Pour utiliser ces splines comme de nouvelles variables.

Par exemple, pour la classe 1, l'impact du RSI était le suivant

En faisant une approximation, nous obtenons une nouvelle spline.

Et ainsi de suite, pour chaque variable et chaque classe.
En conséquence, nous obtenons un nouvel ensemble de splines, que nous introduisons dans l'entrée à la place des variables d'origine.

Eh bien, bravo !!!

J'ai obtenu 0.83 sur xgboost, mais déjà à partir d'autres variables, j'ai pris ohlc et donchian channel et construit toutes les relations possibles entre les variables, chacune avec chacune... J'ai obtenu plus de 10k signes....
Mais il y avait environ 300 variables avec des signes importants.

Idée intéressante avec l'approximation, bien que je ne la comprenne pas, essayez-la.... Intéressant.
Si vous arrivez à obtenir 0.9, je pense que ce sera bien.


=======
Je veux créer un constructeur automatique de fonctionnalités, mais je ne parviens pas à me débrouiller avec l'architecture du code....
Par essence, ce devrait être une bombe, mais c'est en théorie.

=======
Avec quoi entraînez-vous les modèles ?
 
mytarmailS #:
C'est louable !

J'ai obtenu 0,83 sur xgboost, mais déjà à partir d'autres variables, j'ai pris ohlc et donchian channel et construit toutes les relations possibles entre les variables, chacune avec chacune... J'ai obtenu plus de 10k signes....
Mais il y avait environ 300 variables avec des signes importants.

Idée intéressante avec l'approximation, bien que je ne la comprenne pas, essayez-la.... Intéressant.
Si vous pouvez obtenir 0,9, je pense que ce sera bien.


=======
Je veux créer un générateur automatique de fonctionnalités, mais je n'arrive pas à comprendre l'architecture du code....
Par essence, ce devrait être une bombe, mais c'est en théorie.

=======
À quoi formez-vous vos modèles ?

Dans ces exemples, toutes les relations possibles entre les variables ont été définies automatiquement.
Bien que vous puissiez les désactiver ou définir des variables spécifiques pour la relation.
k7


J'ai joué avec le réglage sans approximation, en augmentant le nombre de nœuds par arbre au nombre de variables.
Le modèle est devenu plus complexe, entraîné pendant 12 minutes.
sur le traine assugasua augmenté à 0,97
 mais le test gâche tout à 0,74.
k6

En général, il y a probablement quelque chose à travailler et à penser. Peut-être que quelque chose sortira de vosdonnées.
Il y a beaucoup de paramètres différents dans le programme, mais je ne comprends pas très bien comment les utiliser.
J'étudie la fonctionnalité moi-même depuis hier ))
Et votre ensemble de données est apparu par hasard, pour étudier la fonctionnalité, eh bien, peut-être que quelque chose sortira de vos données.

Je ne comprends pas très bien ce que vous entendez par constructeur automatique de caractéristiques ?
Recherche automatique des caractéristiques elles-mêmes, ou recherche automatique des relations entre les caractéristiques existantes ?

 
Roman #:

Dans ces exemples, toutes les relations possibles entre les variables ont été définies automatiquement.
Bien que vous puissiez les désactiver ou définir des variables spécifiques pour la relation.

Non, ce n'est pas ce que je voulais dire.

Je voulais dire que j'ai entraîné xgboost sur d'autres caractéristiques pour obtenir akurasi 0,83 sur de nouvelles données.

J'ai construit les traits à partir de OHLC et d'un autre indicateur

selon le principe

O[i] - H[i-1]

L[i-5]-indic[i-10]

........

....

..

et donc toutes les combinaisons possibles (tous avec tous).

J'ai obtenu environ 10 000 traits.

300 d'entre eux sont utiles.

Le modèle a donné 0,83 sur les nouvelles données.

===========

Roman #:

Je ne comprends pas bien ce que vous entendez par un constructeur automatique de traits ?

Je veux automatiser ce qui est décrit ci-dessus pour que l'ordinateur construise lui-même les caractéristiques, et il n'y aura pas 10k caractéristiques à choisir, mais un milliard par exemple....

Roman #:

Recherche automatique des caractéristiques elles-mêmes, ou recherche automatique des dépendances entre les caractéristiques disponibles ?

création/construction automatique de caractéristiques ---> test d'adéquation ---> sélection des meilleures ---> éventuellement mutation des meilleures à la recherche de caractéristiques encore meilleures ....

Et tout cela est automatique.

Basé sur MSUA, si vous l'avez lu... mais seulement basé sur MSUA....

 
Roman #:

Il y a beaucoup de paramètres différents dans le prog, mais je ne comprends pas très bien comment les utiliser.

J'étudie les fonctionnalités moi-même depuis hier ))
Et votre ensemble de données, juste en passant, pour étudier les fonctionnalités, eh bien, peut-être quelque chose et tirer parti de vos données.

Quel est ce programme ?

[Supprimé]  
Les conclusions sur les cibles et les attributs sont les mêmes que pour les HMM. L'origine de ces conclusions n'est pas claire 😀
 
Les personnes non stupides qui pensent que la proximité et la probabilité sont la même chose ne comprennent pas.....
[Supprimé]  
Ce qu'ils n'enseignent pas dans les écoles professionnelles, c'est que mathématiquement, toutes les matrices sont identiques 😀😀😀😀 et que les opérations sur ces matrices sont les mêmes. Seuls les algorithmes de définition des clusters et les noms diffèrent.
 
Oui, mathématiquement, toute matrice est la même, donc la proximité et la probabilité sont les mêmes)))).
Ne vous mettez pas dans l'embarras, vous qui n'êtes pas étudiant.
[Supprimé]  

lire les probabilitésgéométriques

C'est une vraie souche, qui s'accroche à chaque mot.

Vous souffrez d'une dystrophie cognitive totale, comment pouvez-vous discuter de quoi que ce soit ?
1...281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827...3399
Nouveau commentaire