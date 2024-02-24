L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2814
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
A bien y réfléchir
J'ai réfléchi, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai écrit du code...
J'ai réfléchi, j'ai essayé, j'ai expérimenté, j'ai écrit du code...
Vous pensez donc que le clustering ne fonctionne pas avec de nouvelles données ? C'est absurde !)
vous ne comprenez pas...
Il y a un groupe/état.
Il a un début et une fin, disons 5 bougies.
Grâce à la klsterisation, vous connaîtrez le numéro de cette grappe à la cinquième bougie (lorsque le prototype de la grappe est comparé à l'état actuel).
Grâce à hmm, vous connaîtrez le numéro de la grappe/de l'état à la première bougie (ou plutôt la probabilité).
vous ne comprenez pas.
il y a un groupe/état
Il a un début et une fin, disons 5 bougies.
Grâce à la klsterisation, vous connaîtrez le numéro de cette grappe à la cinquième bougie (lorsque le prototype de la grappe est comparé à l'état actuel).
Grâce à hmm, vous connaîtrez le numéro de la grappe/de l'état à la première bougie (ou plutôt la probabilité).
Dans les deux cas, vous connaîtrez le numéro de la grappe sur les données actuelles, sans aucun décalage.
Non.
Le regroupement est une reconnaissance.
Il s'agit de prédire l'état dans lequel vous vous trouvez en ce moment.
Supposons que nous ayons deux états, avec ou sans épaules.
C'est ainsi que fonctionne le regroupement - en le comparant à un prototype de regroupement.
En d'autres termes, nous apprenons l'état de la grappe après coup, lorsque la comparaison avec le prototype a eu lieu.
=================
Et le modèle HMM nous donnera la probabilité que nous nous trouvions dans l'état du GP.
Non.
Le regroupement est une reconnaissance.
Hmm, c'est prédire dans quel état vous vous trouvez en ce moment.
Arrêtez ça !)
Vous aussi...
Si l'algorithme de Viterbi du HMM peut produire quelque chose comme un clustering 111222444111111.....
et que quelqu'un a écrit qu'il pouvait être utilisé comme cluster, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un clustering.
Vous aussi.
si l'algorithme de Viterbi du HMM peut produire quelque chose comme le cluster 111222444111111....
et que quelqu'un a écrit qu'il pouvait être utilisé comme un cluster, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un cluster.
Autant d'états cachés que vous définissez, vous obtenez autant de clusters. C'est la même chose.
Quel est le rapport ?
Pour la dernière fois.
avec le clustering, on obtient le numéro de cluster à la fin du cluster.
Avec SMM, on obtient le numéro de la grappe au début de la grappe.
Quel est le rapport ?
Pour la dernière fois.
Lors d'un regroupement, vous obtenez le numéro du regroupement à la fin de celui-ci.
Avec SMM, vous obtenez le numéro de la grappe au début de la grappe.