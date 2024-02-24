L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2822
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Modéliser la non-stationnarité implique de modéliser la volatilité, si j'ai bien compris. Sans opérations directionnelles. À cet égard, les modèles ou les incréments moyens changeants sont plus prometteurs pour les transactions directionnelles. Je n'ai pas encore consulté l'article.
Je ne pense pas que ce soit le moment de déterminer ce qui est le mieux, de déterminer l'absence d'un signal dans le chaos en comparant l'environnement au chaos, ou la présence d'un signal en le distinguant du chaos. Il n'est pas non plus préférable de prédire ou de déterminer l'état. L'heure est à l'expérimentation.
Je suis d'accord.
Il y a un signe échangé dans nos terminaux. Ce qu'est la volatilité n'est pas clair du tout.
Mais si l'on prévoit la valeur absolue d'un actif, c'est une autre affaire. La volatilité est un risque, qui est crucial lorsqu'il s'agit de prévoir la valeur d'un actif.
Probablement quelque chose comme ça.
J'oublierai donc les garchas.
Je ne pense pas que le moment soit venu de déterminer s'il vaut mieux déterminer l'absence d'un signal dans le chaos en comparant l'environnement au chaos, ou la présence d'un signal en le distinguant du chaos. Tout comme il est préférable de prédire ou de déterminer l'état. Il est encore temps d'expérimenter.
livre sur les séries chronologiques
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
La prévisibilité d'un événement ou d'une quantité dépend de plusieurs facteurs, notamment :
..
série chronologique livre
https://otexts.com/fpp3/intro.html
=====
La prévisibilité d'un événement ou d'une quantité dépend de plusieurs facteurs :
ha, intéressant !
1. disons 5.
2. tous.
3. copie
4. non
ha, intéressant !
1. disons 5.
2. tous.
3. copie
4. aucun
Je ne suis d'accord sur aucun point)
Que voulez-vous dire par "pas d'accord" ?
Ce sont des questions, tu dois y répondre.
;)
Je veux dire que je ne suis pas d'accord.
Ce sont des questions, vous devez y répondre.
;)
Je m'excuse.
ne pas être d'accord avec les réponses