Non, tu délires.
D'accord.
Non, vous vous faites des idées.
Lebleu correspond à un regroupement, deux regroupements, deux prototypes, tête épaules/pas tête épaules.
En rouge , il s'agit de SMM, la probabilité n' est PAS tête épaules.
À ce stade déjà, il est clair que l'état a changé, et l'état du médecin généraliste peut être identifié beaucoup plus tôt avec le SMM qu'avec le clustering.
Le clustering a identifié le GP sur l'épaule droite du GP, et le SMM sur l'épaule gauche...
Merci à tous paka !
Qui comprend ? )))) où se situe la limite des clusters, à quel niveau on met un seuil sous la forme d'une ligne.
Vous êtes un bel homme, vous posez des seuils. Ajoutez d'autres motifs et mettez des seuils.
Oui, passons d'un sujet à l'autre, compliquons les exemples, déformons, obtus....
Oui, post factum ... comme on l'a déjà dit.
Le SMM est donc plus rapide que les clusters.
Contester cela, c'est ne pas réfléchir.
a permis d'identifier le GP sur l'épaule droite du GP et le SMM toujours sur la gauche.
Il ne s'agit pas du début d'un GP, mais simplement d'une valeur élevée/plus élevée que les autres. Et après cela, il peut y avoir n'importe quoi et des GP, et juste 1 valeur aberrante et 2, et une tendance à la hausse sans déclin, et beaucoup d'autres variantes. Vous n'avez que des GP dans vos exemples, le marché est plus diversifié.
Ce n'est pas le début d'un GP, mais juste une valeur élevée/plus élevée que les autres. Et après cela, il peut y avoir n'importe quoi et des GP, et juste 1 explosion et 2 et une tendance à la hausse sans baisses, et beaucoup d'autres variantes. Vous n'avez que des GP dans vos exemples, le marché est plus diversifié.
SMM - donne la probabilité que l'on passe à tel ou tel état, il est clair que la prévision apparaîtra avant l'état, il n'y a pas à discuter. Mais la question de la précision de cette prévision est intéressante.