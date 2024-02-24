L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2784
Comment procédez-vous à l'échantillonnage ? Je ne comprends pas.
Dois-je le mettre dans un tableau et le sauvegarder ensuite ? Je ne suis pas doué pour cela.
J'ai un croquis sur 4k, mais ce n'est pas un problème de le faire sur 5k.
J'ai besoin d'un fichier csv délimité par des " ;" avec des colonnes : "Données", "Cible".
Dans "Target", écrivez la cible - cela encoderait la présence et la position de la flèche.
Avez-vous des flèches à l'ouverture de la barre ou quoi ?
Les flèches apparaissent au moment de l'événement.
Je vais essayer de comprendre. Si j'ai assez de cervelle). Je n'ai pas traité ces questions. Je n'en ai pas eu besoin. Je ne peux pas le faire assez vite, je suis occupé par des questions familiales.
Si les flèches au milieu de la barre dépendent arbitrairement du tic-tac, ce sera un peu plus compliqué.
Vous pouvez aussi me donner un fichier bin, mais décrivez sa structure.
Il y a vingt ans, lorsque je développais le langage C, j'étais également bloqué à ce stade. L'indexation part de zéro, et le cycle est inférieur d'une unité. Mais MKL est facile à maîtriser - le même C.
Date - numéro de la barre, et objectif 0 ou 1 acheter vendre ?
La date est préférable pour contrôler la synchronisation.
Cible "0" ou "1" - la flèche apparaît ou non, ou en même temps -1 - flèche vers le bas, 1- flèche vers le haut, 0 - pas de flèche.
Bien que j'admette que l'indicateur soit soumis à une condition selon laquelle la flèche n'est dessinée qu'une fois par genou, même s'il y a une raison de la dessiner de manière répétée, ce sera difficile.
Lequel des outils suivants est le meilleur pour générer des données ?
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_comparison.html
Il convient de prendre le regroupement qui est pertinent pour la variable cible.
Existe-t-il un tel regroupement dans le cas présent ?
