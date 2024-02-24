L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2777
Vladimir, si vous avez obtenu quelque chose, j'en suis ravie. Quel est le lien avec la branche ? Les réseaux neuronaux ou l'obtention de données pour eux ?
Il y a une recherche de prédicteurs ici depuis longtemps, 2775 pages. Il s'agit d'une autre source d'information pour le ministère de la défense.
Mon avis est qu'il faut chercher dans le prix lui-même, pas dans les MA des indicateurs et autres distorsions du prix.
Je veux pousser ceux qui souffrent sur le bon chemin. Ils sont têtus).
Si vous êtes sûr de vous, peu importe ce que vous échangez.
Pourriez-vous publier un tel prédicteur ?
Peut-être est-ce dû à la différence de lecture de l'indicateur RSI sur EURUSD et GBPUSD ?
Le même RSI, mais avec quelques nuances.
Encore une fois : ce n'est pas la liste des prédicteurs qui est importante, mais l'algorithme de sélection de ces prédicteurs. Lorsque la fenêtre se déplace, l'IFR mentionné peut être utilisé ou non. C'est là le problème, et le premier d'une série de problèmes.
J'ai lu dans un livre des années 70 qu'il est impossible de prédire une série sans autocorrélation. Existe-t-il un ouvrage plus récent sur ce sujet ?
Les propriétés des fractales permettent d'obtenir des corrélations plus longues, pour la durée des motifs. Mais il est nécessaire d'ajuster les fenêtres. En substance, la méthode consiste à isoler ces états en divisant la série en deux parties et en soustrayant l'une de l'autre dans l'ordre inverse, en inversant chronologiquement la deuxième ou la première partie, c'est-à-dire en reflétant le graphique au point (attracteur). Ce sont ces phénomènes qui se manifestent dans les Fat Tails et la mémoire. En d'autres termes, les parties du graphique situées à droite et à gauche de l'attracteur sont fortement corrélées.
Je ne comprends pas. Est-il possible d'identifier les forts rebonds en soustrayant la partie droite de la partie gauche par rapport au centre et de les diviser en groupes ? Pourquoi des corrélations plus longues ? Il s'agit de processus courts. Pourquoi pas des processus plus évidents et plus forts ?
En général, cela peut fonctionner avec une liaison temporelle ou événementielle. Mais la taille de la fenêtre doit être adaptée d'une manière ou d'une autre.
Et la formalisation des événements n'a pas été résolue. Il n'y a que le temps, apparemment.
Les propriétés des fractales permettent d'obtenir des corrélations plus longues, pour la durée des motifs. Mais il est nécessaire d'ajuster les fenêtres. En substance, la méthode consiste à isoler ces états en divisant la série en deux parties et en soustrayant l'une de l'autre dans l'ordre inverse, en inversant chronologiquement la deuxième ou la première partie, c'est-à-dire en reflétant le graphique au point (attracteur). Ce sont ces phénomènes qui se manifestent dans les Fat Tails et la mémoire. En d'autres termes, les parties du graphique situées à droite et à gauche de l'attracteur sont fortement corrélées.
Je n'ai pas considéré les fractales, mais j'ai regardé le graphique.