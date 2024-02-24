L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2791
Et sur laquelle des 100 lignes prédites faire un pronostic ? La moyenne est la solution la plus évidente.
Eh bien, disons 50 prévisions à la hausse et 50 à la baisse, on fait la moyenne, on obtient une prévision horizontale, et alors ?)
et c'est tout. Quelles sont vos options ?
Et sur laquelle des 100 lignes prédites faire un pronostic ?
Une variante du balisage "informatif", un essai au stylo :
On prend un ensemble de signes et on marque les étiquettes comme dans mes articles, mais en tenant compte de l'information mutuelle (type régression) entre n-chaînes de l'ensemble de signes avant l'ouverture d'une transaction et n-chaînes de prix futurs.
Si l'information mutuelle est inférieure au seuil, on marque comme ne pas négocier.
Nous avons ensuite formé 2 modèles sur les signaux et sur la négociation/non négociation, à partir de 2019.
Rés :
Cette approche n'a pas apporté grand-chose.
Je n'ai pas vu la suggestion)
La chose logique à faire était d'essayer d'autres options :
toutes les options ne donnent rien
Eh bien, relisez mon message, la dernière image.
Il n'y avait que 2 variantes sur les 25 premières barres. Et 2 erreurs sont une petite erreur.
Et ce n'est qu'une variante du graphique sur des milliers, qui a attiré votre attention. La situation sera différente dans d'autres cas. Vous devez élaborer une stratégie (que vous n'avez pas formulée) et observer la ligne d'équilibre sur de nouvelles données (Maxim a mené son idée jusqu'au bout et tout est devenu clair immédiatement).