L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2790
Prend du temps apparemment))))
Expliqué à plusieurs reprises.
Je ne l'ai pas trouvé, ils n'ont pas écrit sur R2, et c'est important pour moi :)
Elle a écrit qu'elle était dans la catégorie "manger et boire". Aucune solution ne se profile donc à l'horizon. Peut-être qu'au moins une idée brillante passera, c'est déjà un exploit. Il y a eu quelques bavardages sur les LSTM, puis sur les agents. Au niveau du délire inconscient jusqu'à présent. Un ensemble de mots dans un système n'est pas encore formé.
Nous espérons que cela déteindra sur lui. Il semble être un homme sympathique).
Il a l'air d'être un bon gars.)
Elle s'y habitue.)
Chel niche, ce n'est pas dans le sens des qualités humaines. Dans le MO, l'homme comprend, parfois même quelque chose de compréhensible pas seulement pour elle rants))))
Je ne l'ai pas trouvé, ils n'ont pas écrit sur R2, ce qui est important pour moi :)
Ils n'ont pas écrit sur R2. Je ne l'utilise pas. Je ne me souviens pas de la raison exacte, il semble que ce soit une mesure pour les lignes stationnaires, et nous n'avons pas de telles lignes.
Oui, je l'ai déjà banni - cela ne sert à rien.
Oui, il fait parfois des posts hors sujet, rappelant les posts de Maxim ici dans le fil.
Et souvent - sur le sujet.
Pour l'instant, il suffit d'ignorer ...
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà présenté une approche similaire.
L'essentiel de cette approche consiste à rechercher des analogues dans l'histoire et à les comparer avec la situation actuelle/la tendance....
Il y a une tendance actuelle, nous cherchons une tendance similaire dans l'histoire, nous regardons comment les tendances historiques se sont terminées et nous attendons quelque chose de similaire dans le futur...
Cette fois-ci, j'ai complètement abandonné l'analyse du prix dans sa forme pure à cause du bruit important, maintenant je cherche des similitudes uniquement dans les courbes de l'indicateur, dans ce cas les bandes de bolinger.
Le prix n'est pas pris en compte, seulement trois bandes de bolinger, les 50 premiers points sont le modèle actuel, celui après la ligne verticale est le futur.
Comme la configuration est grande, 3 courbes de 50 points = 150 points, j'ai réduit la dimensionnalité avec l'ACP et pris les 25 premières composantes.
L'ACP permet d'identifier les motifs les plus proches et la proximité est recherchée dans l'espace réduit.
Voici quelques-uns des motifs les plus proches trouvés.
Vous pouvez en trouver d'autres.
Ce n'est pas nouveau, le chaos et le chaos...
Cela suggère que prédire la valeur suivante ou le ZZ n'est pas la meilleure solution...
Il y a aussi un indice intéressant, la figure montre que le prix a peur de descendre en dessous de -0.5 pour les 50 premiers points des nouvelles données.
Il s'agit d'une indication intéressante sur la façon dont vous pouvez et devriez probablement créer des objectifs, et leur apparence est assez différente de ce que nous avons l'habitude d'imaginer....
p.s. Visualisez vos données, c'est pour le moins utile.
p.s. Visualisez vos données, c'est pour le moins utile.
J'ai fait la même chose avec les prix il y a environ 4 ans (canal haut/bas). Les images étaient similaires. À partir de toutes les variantes futures (qui sont considérées comme des prévisions), j'ai construit une ligne de moyenne arithmétique. La prévision s'est presque toujours avérée être une ligne horizontale. Je ne l'ai pas fait sur le MO, mais j'ai cherché des écarts minimes par rapport au modèle et aux variantes dans l'histoire. Après une telle déception, j'ai commencé à utiliser le MO. Mais le problème persiste (ligne horizontale ou 50/50).