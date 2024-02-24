L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1379
Il est intéressant de voir comment les filles dansent... c'est-à-dire qu'à travers un processus markovien, on définit également un processus avec "mémoire", à travers des états latents, par exemple
Il y avait une certaine confusion dans ma tête... et il s'avère que oui, pour tout est fait. Si tu le fais bien.
Tout à fait d'accord avec cela. Influence directe du passé sur le futur (sans aucun médiateur significatif dans le présent) - cela relève déjà de l'ésotérisme).
Ce n'est pas de la publicité, au contraire, la critique est probablement voulue, je n'ai jamais eu d'aussi belles actions incurvées, je me demande comment sont fabriqués de tels graals....
Je ne faisais pas attention. Ce graphique provient-il d'un testeur ou du marché ? Peu importe que ce soit une démo ou un vrai.
Si c'était un testeur, ce n'est pas surprenant. Un tel indicateur peut être établi en quelques jours.
Si elle provient du marché, c'est une pièce virtuose.
Ainsi, dans le testeur, il peut être impossible de créer un graal avec un exposant ou une ligne ascendante lisse dans l'OOS, même en théorie.
Les approches qui ont été divulguées dans ce fil n'ont aucune chance de succès.
Les nuances cachées vous donnent matière à réflexion.
Expliquez...
Qu'est-ce qui vous intéresse exactement ?
Les approches révélées dans ce fil n'ont aucune chance de succès.
Les nuances cachées vous donnent matière à réflexion.
Pourquoi pensez-vous que "les approches présentées dans ce fil de discussion n'ont aucune chance de succès" ?
Qu'est-ce que les "nuances cachées" ?
La qualité du résultat en sortie de la MO dépendra de la présentation de l'information.
Quel que soit le prix brut que vous introduisez dans MO, la sortie sera aléatoire.