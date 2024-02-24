L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2767
Depuis six heures, tout le monde est contre le dollar.
S'agit-il d'un repli en soirée, d'une réaction à une nouvelle critique, d'une simple fluctuation ou la Fed a-t-elle décidé de ne pas relever ses taux la veille ?
Personne ne pourra répondre à cette question si l'on se contente d'examiner les cours d'un seul instrument. Du point de vue d'une cotation individuelle, toutes les options sont égales.
PS/ à propos des fenêtres et des points de référence : du point de vue des détenteurs d'obligations à 10 ans, la hausse de 5000 pence du XAU aujourd'hui est un tas de bêtises qui ne vaut pas la peine d'être mentionné. Et quelqu'un a dû perdre son dépôt.
Ce n'est pas une analyse, pas une analyse du tout))))
Maxim Kuznetsov #:
..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,
pourquoi maintenant, à quoi on s'attendait et comment le GPT-5 a aidé exactement.
Même jusqu'à la chose la plus élémentaire - "évaluer le résultat de l'expérience". Sans ou avec GPT, comment peut-on évaluer si l'expérience a été couronnée de succès ou non ?
mesurer - ...
et prouver la validité est une toute autre chose... prouver une hypothèse par la valeur p - . ..
mais la signification statistique dans les approches bayésiennes n'est pas prouvable (seulement dans les approches statistiques) -- prouvez la validité des méthodes bayésiennes sans statistiques et vous aurez un article (vous n'avez pas d'articles du tout sur votre forum, seulement du matériel de lecture -- et il y a beaucoup de hurleurs qui demandent des articles (comme des dissertations à l'école, et le niveau de culture et la qualité des conclusions sont plus bas qu'à l'école) == laissez-les travailler plus loin sur leur lecture) ...
Bayes ne peut vous donner qu'une prise de décision probabiliste
mais probabilité != signification statistique de votre hypothèse... et vous l'avez (l'hypothèse) ?
p.s..
et pour que l'autoencodeur fonctionne - oui, il doit contenir toutes les classes possibles, et pas seulement les chats et les chiens, ce qui ne permet pas de définir le crocodile.... - la question de la "fenêtre coulissante" est donc très vague....
p.p.s et le timing aussi
D'après mes calculs, la taille de la fenêtre se situe entre 700 et 2000 barres. Prédire une barre à l'avance prend 35 secondes. Si l'on procède à un dépassement brutal, c'est-à-dire que l'on augmente la fenêtre de 700 à 1800 et que l'on sélectionne la fenêtre optimale, on obtient 420 secondes, ce qui est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses à optimiser, mais cela nécessite d'autres ordinateurs et la capacité de charger tous les cœurs.
La hausse de 5000 pence du XAU aujourd'hui est une véritable connerie, .
pas des conneries, mais des raisons de courir_vers_la_sécurité.... les raisons dans les médias
et c'est la traduction des "raisons dans les médias" (twitter, facebook) en solutions commerciales qui est le domaine de DL et NN, ils sont faits pour ça et sont financés par ça.... mais nous ne pouvons pas nous le permettre :-(
petit stop, grande prise ...
rien d'autre n'est nécessaire, mais 726 règles qui ont été minées pendant deux jours, et ce n'est que pour les ventes )
en lumière - une image agrandie du graphique, du point de vue du site :-))
tout est relatif dans le monde et en même temps on ne peut rien cacher.
PS/ 726 règles n'ont pas pu être extraites - il s'agit d'une répartition de l'eurosession.
Il a collé l'ancienne image pour une raison quelconque, je suis bien quand j'agrandis toutes les images sont correctes.
Ouais, bien sûr..... croisement de mashas encore me dire)))
Pourquoi ne pas dire - cela peut être réduit à mashki. Mais d'après les écrans présentés, c'est exactement cela, l'effondrement de la séance de l'euro. Il existe de telles stratégies et il y en a beaucoup, le principe général est de considérer la séance d'hier dans ses moments critiques et de trader à partir de là. La tendance haussière de l'EURUSD commence lorsque la séance américaine se termine au-dessus du plus haut de la séance européenne (définition infaillible d'une tendance).
mais il sera un peu dommage que 2 jours de minage et de fumée de CPU se résument à un nombre dénombrable de mashas à la fin.