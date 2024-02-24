L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2767

Nouveau commentaire
[Supprimé]  
Maxim Kuznetsov #:

Depuis six heures, tout le monde est contre le dollar.

S'agit-il d'un repli en soirée, d'une réaction à une nouvelle critique, d'une simple fluctuation ou la Fed a-t-elle décidé de ne pas relever ses taux la veille ?

Personne ne pourra répondre à cette question si l'on se contente d'examiner les cours d'un seul instrument. Du point de vue d'une cotation individuelle, toutes les options sont égales.

PS/ à propos des fenêtres et des points de référence : du point de vue des détenteurs d'obligations à 10 ans, la hausse de 5000 pence du XAU aujourd'hui est un tas de bêtises qui ne vaut pas la peine d'être mentionné. Et quelqu'un a dû perdre son dépôt.

C'est un point d'exclamation un peu décousu. Soit on analyse les fondamentaux, soit on analyse la réaction du marché. Souvent les deux lorsque l'on négocie manuellement. Les modèles anticipent parfois certains événements fondamentaux, non pas en termes d'informations, mais en termes d'importance et d'impact sur le marché.

Mais la plupart des traders, comme les humains, sont irrationnels et sujets aux émotions. Ils ne peuvent pas se concentrer. Et donc vulnérables aux événements à risque 😀

C'est pourquoi ils essaient de rejeter la responsabilité sur les bots, parce qu'ils se sont prouvés au fil du temps qu'il n'est pas possible de compter sur eux-mêmes. Dans les périodes où ils sont particulièrement émotifs, ils aiment argumenter sans s'appuyer sur des actes. Les psychologues diraient que c'est à cause de leur propre insécurité. Mais en fait, la personne a été trompée, entraînée à faire quelque chose qu'elle ne comprend pas, transformée en esclave, zombifiée... par des forces extérieures.
 
Amen.
 
Maxim Kuznetsov #:

Depuis six heures, tout le monde est contre le dollar.

S'agit-il d'un repli en soirée, d'une réaction à une nouvelle critique, d'une simple fluctuation ou la Fed a-t-elle décidé de ne pas relever ses taux la veille ?

Personne ne pourra répondre à cette question si l'on se contente d'examiner les cours d'un seul instrument. Du point de vue d'une cotation individuelle, toutes les options sont égales.

PS/ à propos des fenêtres et des points de référence : du point de vue des détenteurs d'obligations à 10 ans, la hausse de 5000 pence du XAU aujourd'hui est un tas de bêtises qui ne vaut pas la peine d'être mentionné. Et quelqu'un a dû perdre son dépôt.

Ce n'est pas une analyse, pas une analyse du tout))))

 

Maxim Kuznetsov #:
    ..а нету обоснованной теории по которой что-то измерить, и почему 10, почему именно этих свечей,

pourquoi maintenant, à quoi on s'attendait et comment le GPT-5 a aidé exactement.

Même jusqu'à la chose la plus élémentaire - "évaluer le résultat de l'expérience". Sans ou avec GPT, comment peut-on évaluer si l'expérience a été couronnée de succès ou non ?

mesurer - ...

et prouver la validité est une toute autre chose... prouver une hypothèse par la valeur p - . ..

mais la signification statistique dans les approches bayésiennes n'est pas prouvable (seulement dans les approches statistiques) -- prouvez la validité des méthodes bayésiennes sans statistiques et vous aurez un article (vous n'avez pas d'articles du tout sur votre forum, seulement du matériel de lecture -- et il y a beaucoup de hurleurs qui demandent des articles (comme des dissertations à l'école, et le niveau de culture et la qualité des conclusions sont plus bas qu'à l'école) == laissez-les travailler plus loin sur leur lecture) ...

Bayes ne peut vous donner qu'une prise de décision probabiliste

mais probabilité != signification statistique de votre hypothèse... et vous l'avez (l'hypothèse) ?

p.s..

et pour que l'autoencodeur fonctionne - oui, il doit contenir toutes les classes possibles, et pas seulement les chats et les chiens, ce qui ne permet pas de définir le crocodile.... - la question de la "fenêtre coulissante" est donc très vague....


p.p.s et le timing aussi
SanSanych Fomenko #:

D'après mes calculs, la taille de la fenêtre se situe entre 700 et 2000 barres. Prédire une barre à l'avance prend 35 secondes. Si l'on procède à un dépassement brutal, c'est-à-dire que l'on augmente la fenêtre de 700 à 1800 et que l'on sélectionne la fenêtre optimale, on obtient 420 secondes, ce qui est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses à optimiser, mais cela nécessite d'autres ordinateurs et la capacité de charger tous les cœurs.

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - Используйте расстояние Махаланобиса вместо евклидового. Попробуйте использовать локальную регрессию, поскольку она позволяет сравнивать значимость
  • 2022.09.17
  • www.mql5.com
понимает описание торговых условий частей-алгоритмов на естественном языке. попытался бы получить схожий результат с помощью более простых в реализации алгоритмов. те с фильтрацие по хорошим состояниям с точки зрения алгоритма
 
Maxim Kuznetsov #:

La hausse de 5000 pence du XAU aujourd'hui est une véritable connerie, .

pas des conneries, mais des raisons de courir_vers_la_sécurité.... les raisons dans les médias

 
JeeyCi #:

pas des conneries, mais des raisons de courir_vers_la_sécurité..... les raisons dans les médias

et c'est la traduction des "raisons dans les médias" (twitter, facebook) en solutions commerciales qui est le domaine de DL et NN, ils sont faits pour ça et sont financés par ça.... mais nous ne pouvons pas nous le permettre :-(

 

petit stop, grande prise ...

rien d'autre n'est nécessaire, mais 726 règles qui ont été minées pendant deux jours, et ce n'est que pour les ventes )


 
mytarmailS #:


petit arrêt, grand plat à emporter ...

rien d'autre n'est nécessaire, mais 726 règles qui ont été minées pendant deux jours )

en lumière - une image agrandie du graphique, du point de vue du site :-))

tout est relatif dans le monde et en même temps on ne peut rien cacher.

PS/ 726 règles n'ont pas pu être extraites - il s'agit d'une répartition de l'eurosession.

 
Maxim Kuznetsov #:

en lumière - image agrandie de la carte, du point de vue du site :-)

tout dans le monde est relatif et rien ne peut être caché en même temps


Il a collé l'ancienne image pour une raison quelconque, je suis bien quand j'agrandis toutes les images sont correctes.

Maxim Kuznetsov #:

PS/ 726 rules could not be mined - this is a breakdown of the Eurosession

Ouais, bien sûr..... croisement de mashas encore me dire)))

 
mytarmailS #:

Il a collé l'ancienne image pour une raison quelconque, je suis bien quand je zoome toutes les images sont correctes.

Oui, bien sûr, l'intersection des masses, parlez m'en))))

Pourquoi ne pas dire - cela peut être réduit à mashki. Mais d'après les écrans présentés, c'est exactement cela, l'effondrement de la séance de l'euro. Il existe de telles stratégies et il y en a beaucoup, le principe général est de considérer la séance d'hier dans ses moments critiques et de trader à partir de là. La tendance haussière de l'EURUSD commence lorsque la séance américaine se termine au-dessus du plus haut de la séance européenne (définition infaillible d'une tendance).

mais il sera un peu dommage que 2 jours de minage et de fumée de CPU se résument à un nombre dénombrable de mashas à la fin.

1...276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774...3399
Nouveau commentaire