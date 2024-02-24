L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 272
Car même sur des signes aussi primitifs, sur des signes infimes, vous pouvez tirer 3-5%, c'est-à-dire prédire la direction avec une probabilité de 53-55%. Cela ne fonctionnera pas avec le bruit blanc.
Je ne sais pas ce que représente 3-5%, mais il est facile de prédire le "bruit blanc" avec une précision d'environ 50%. Vous allumez le PRNG et allez de l'avant.
Et en morceaux - même en dessous de 90% !
3-5% est un avantage par rapport au hasard (53-55%) - 50%, dans des échantillons de centaines de milliers d'échantillons (pas en morceaux).
PS: Dmitry, je vois que vous voulez vous amuser, malheureusement je ne suis pas un bon candidat pour cela. Bonne chance avec le bruit blanc et la variance infinie.
Par exemple, les "niveaux" pourraient être l'un des indicateurs les plus importants, je veux dire les niveaux que nous voyons sur le graphique avec nos yeux, où les gens placent des stops. Essayez de formaliser et de programmer une telle caractéristique et vérifiez sa signification statistique.
Chacun voit les "niveaux" à sa manière, certains construisent des SQ, d'autres des Bollinger, d'autres encore des Minimum/Maximum, etc. J'utilise ZZ . Il est difficile de dire comment formaliser cet "attribut le plus important", peut-être parce que c'est le plus important, comme les vagues d'Elliott, il est trop polyvalent et subjectif, qu'il peut être adapté à toutes les formations qui prédisent le comportement du marché, mais personne ne veut le faire avec celles qui ne sont pas prévisibles...
Personnellement, je ne dessine pas toutes sortes de "lignes de tendance". Je me concentre sur les zigzags qui n'ont pas été couverts par le prix. Je ne sais pas comment en faire un signe.
D'où vient la date avec les pieux ?
Oui, les lignes en zigzag non croisées les plus proches comme des hauts et des bas, mais pas seulement, je peux seulement dire que j'ai trouvé un moyen assez astucieux de rendre ces "points particuliers", "attracteurs", des caractéristiques très importantes, mais je ne priverai pas mes chers maîtres de la joie de l'invention))).
Bien sûr, les niveaux sont importants. Mais il est plus important de voir les forces qui agissent sur l'horizon temporel donné. Et il ne faut pas oublier que chaque TF a ses propres niveaux de résistance et de soutien. Pour traiter la variété de conditions sur de nombreuses TF, nous avons besoin de modèles de MO.
Comment ça se présente ? En pièce jointe.
Bonne chance
Y a-t-il des courtiers qui ne fournissent pas de mises ? Vous obtenez les enjeux et vous écrivez, c'est le seul moyen, c'est le moyen le plus fiable d'obtenir un flux synchronisé de données provenant de nombreuses sources, pour autant que je sache tout le monde écrit les données lui-même, ceux qui modèrent le commerce HFT.
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, je voulais dire comment/avec quoi écrivez-vous le verre ? avec votre logiciel ou . ?
Eh bien, oui, les genoux en zigzag non croisés les plus proches comme les traders hai\loi mettent des stops et des limiteurs, mais pas seulement là, je peux seulement dire que tout à fait d'une manière intelligente, j'ai trouvé comment faire ces "points spéciaux", "attracteurs", des caractéristiques très significatives, mais je ne vais pas priver les honorables messieurs la joie de l'invention))).
Pourquoi pas ? J'aimerais en savoir plus. J'adore écouter les expériences des autres, cela me fait gagner beaucoup de temps.
Et une autre question : comment avez-vous mesuré cette importance pour découvrir plus tard qu'elles sont devenues plus significatives ?
il a l'air fort ! mais il n'est pas non plus clair (
a l'air fort ! mais tellement que ce n'est pas clair (
D'accord. Mais pour expliquer son fonctionnement, il faudrait tout un article. Et le temps est catastrophiquement court.
L'indicateur est disponible sur le marché. Mais cet exemple n'est pas donné à des fins publicitaires mais pour montrer la complexité de l'analyse.
Bonne chance
1)J'ai posé la mauvaise question, je voulais dire comment/avec quoi écrivez-vous le verre ? avec votre logiciel ou . ?
2)Pourquoi pas ? J'aimerais bien en savoir plus... J'aimerais en savoir plus... l'expérience de quelqu'un d'autre me fait gagner du temps...
3)Et une autre question, avec quoi mesurez-vous cette importance ?
1) Mon logiciel, bien sûr))
2) A propos des niveaux de jetons, je ne vais pas le gâcher à la purée de pommes de terre, j'en ai déjà assez dit. Si vous êtes un véritable algotrader, vous devez allumer une motivation irrésistible pour le faire vous-même et un paquet d'idées sur la façon dont il peut être mis en œuvre dans les abstractions de votre système, commencez par des trajets de ruptures, des points de pivot, etc. Vous savez où vous mettez les stops, selon quel algorithme, ces points sont des "attracteurs", ou plutôt des anti-attracteurs, à partir desquels le prix rebondit, par le haut et par le bas.
3) La vérification de la signification est aussi simple qu'un bagel : vous avez un modèle, vous le (ré)enseignez avec et sans l'attribut, vous calculez la différence et ce sera la contribution de l'attribut au modèle.