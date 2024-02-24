L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 276
En fait, je ne veux pas connaître toutes sortes de tours de "magie", de cadres différents, dont il existe 100500, de combinaisons de clés secrètes différentes et de la signification des paramètres d'une des >10 000 "fonctions universelles". J'ai un cerveau différent. J'ai moi-même écrit plusieurs centaines de fonctions, peut-être plus d'un millier, et j'ai réécrit certaines d'entre elles plusieurs fois parce que j'avais oublié que je les avais déjà écrites, je ne me souviens pas des noms et des signatures des fonctions que j'ai écrites moi-même il y a six mois et que j'ai rarement utilisées, comment puis-je me souvenir de 10 000 d'entre elles à partir du cadre de gauche ? Mais je suis doué pour me souvenir, ou repenser l'essence des algorithmes, par exemple sur un tel Fit01, même si j'oubliais, je l'aurais prêt en une minute et il ne dépend pas de l'OS, du NDA, du framework et des paquets.
R dispose de 120 000 ou 150 000 fonctions regroupées en 10 000 paquets.
Mais, ceux qui utilisent R n'essaient pas de trouver des fonctions de R qui ne sont pas dans MKL et les utilisent par paresse, ou par manque de connaissances. Ce n'est pas du tout la question.
La question se pose différemment.
Par exemple.
Un problème commercial est identifié : la non-stationnarité des séries financières.
Ensuite, nous cherchons dans R des outils pour résoudre ce PROBLÈME.
Sur ce fil, un certain nombre de problèmes de TRADING ont été identifiés et des solutions au niveau du code pour ces problèmes ont été proposées.
Et la question de la fonction de mise à l'échelle s'est posée, il s'agit juste de points de travail.....
Pour ma part, il ne faut rien chercher, il faut être capable de le faire soi-même. Chercher des outils et tirer des paramètres est une chose honteuse à faire, pas virile.
Les mots non pas d'un jeune homme mais d'un mari...
Cette voie a bien sûr droit de cité, d'autant que la langue R permet de réaliser une même action de plusieurs manières. Tout dépend de l'expérience, du niveau de compétence et, bien sûr, des particularités du "cerveau". Beaucoup de gens savent ce que c'est, comme l'appendicite, mais ne savent pas pourquoi.
PS : Je suggère aux développeurs d' introduire un minuteur sur le forum pour l'autodestruction des enregistrements sur un minuteur. Comme dans la correspondance personnelle.
C'est-à-dire qu'ici je mettrais : autodestruction dans 2 heures. Et il n'y aurait pas de litière pour les huskies.
Bonne chance
Vous devez savoir comment le faire vous-même.
Zhenya, tu en as besoin, personne ne le conteste, mais avant de programmer une idée, tu dois l'obtenir de quelque part, je veux dire une idée qui fonctionne.
Il y a des millions d'idées sur le marché, mais seulement quelques idées qui fonctionnent.
Pour trouver une idée qui fonctionne, il faut la chercher, n'est-ce pas logique ?
Je ne pense pas que vous ayez à le chercher.
Vous avez donc tort.
Chercher des outils et tirer des paramètres est une chose honteuse à faire, pas un truc d'homme.
Bien sûr, c'est un truc d'enfer ici :)
Vous avez différentes façons de chercher une idée :
1) vous pouvez tout programmer vous-même (en tant qu'homme, pas de honte :)) )
2) Vous pouvez utiliser une idée déjà existante, qui a déjà été mise en œuvre par quelqu'un d'autre.
Je ne suis pas un universitaire, un mathématicien ou un programmeur et j'ai choisi la deuxième option, car je n'avais pas vraiment le choix.
J'ai vérifié tout ce que je voulais, toutes les idées, de l'arbitrage d'actifs cointégrés aux réseaux neuronaux et aux modèles de Markov cachés et toutes sortes de forêts, ainsi que l'analyse technique, les niveaux, les chandeliers, l'analyse de spectre, etc.
L'image montre mes scripts, j'ai tout écrit pendant environ +- six mois, chaque fichier bleu est un script, et chaque dossier contient de 5 à 25 de ces fichiers bleus (idées).
Chaque script utilise de 1 à 6 bibliothèques prêtes à l'emploi (paquets).
Chaque paquet contient des milliers, voire des millions de lignes de code, souvent écrites dans un langage de bas niveau, pour des raisons de rapidité.
Donc, Zhenya, résumons ce que j'ai fait mais d'une manière masculine :) Sivous voulez le faire vous-même, vous devez.. :
1) être un spécialiste dans de nombreux domaines du calcul. les statistiques, la théorie. Traitement des signaux numériques, combinatoire, apprentissage automatique. et ainsi de suite.
2) Passer des semaines, voire des mois, à rédiger et à personnaliser chaque paquet.
3) Être capable d'écrire dans de nombreux langages, y compris les langages anciens et de bas niveau.
4) prendre 30 ans pour apprendre et mettre en œuvre tout cela et le plus triste est que cela ne fonctionne pas :))))
Je n'ai passé que la moitié de l'année :) Qu'est-ce qui est mieux, utiliser votre bon sens ou êtreun homme? ???
Au fait, je l'ai trouvé, donc ça valait le coup. J'ai décrit mon algorithme à la page 269.
Ce qui est intéressant, c'est que sur les niveaux ronds, ils mettent surtout des limites, et ils mettent des stops basés sur les niveaux de prix du graphique.
En crypto c'est pareil (en termes de limites, les stops n'y sont pas vus).
En général, partout où il y a un marché profond, on peut le voir.
J'ai trouvé dans mon journal une transaction datant d'il y a 5 ans, lorsque je négociais sur "oanda", par pur hasard. C'était un bon moment, plein d'espoir et d'une sorte de romantisme de marché. :)
Si vous comprenez ce qu'est l'épargne / l'allocation, si vous comprenez de qui vous prenez l'argent et surtout si vous avez la discipline et la patience, non seulement pour entrer avec succès, mais aussi pour attendre tout le mouvement, avec les derniers éléments j'ai des problèmes chroniques, et c'est pourquoi j'ai rejoint les algorithmes :)
P.S. tout le système de trading en un seul post GRATUIT :)))
Belle photo, je l'aime bien ;)
Malheureusement, tout ce bricolage de "haut niveau" avec 120 000 fonctions fait plus de mal que de bien, le problème principal étant que lorsque vous ne savez pas comment un algorithme est configuré à un bas niveau, et que vous devez l'écrire vous-même au moins une fois sans aucun conseil, vous ne serez pas en mesure de l'utiliser de façon magistrale, de le modifier, de l'améliorer, d'en créer de nouveaux basés sur lui, etc. Et tout ce qui est dans le domaine public ne vous donnera pas un avantage, surtout sur le marché. Alors jouez avec 100500 paquets basés sur des descriptions superficielles de haut niveau, tout le monde sera content))
Malheureusement, tout ce bricolage de "haut niveau" avec 120 000 fonctions fait plus de mal que de bien,
Parfois, lorsqu'on cherche quelque chose qui fonctionne, les paquets prêts à l'emploi sont préférables, et lorsqu'on l'a déjà trouvé, il faut le découvrir et réécrire le code soi-même.
Vous n'êtes pas d'accord ?
le principal problème est qu'il est impossible de l'utiliser, de le modifier, de l'améliorer, d'en créer de nouveaux sur cette base, etc., lorsque l'on ne sait pas comment fonctionne un algorithme à un bas niveau et que l'on doit l'écrire soi-même au moins une fois sans conseils.
entièrement d'accord
tout ce qui est dans le domaine public ne vous donnera pas un avantage, surtout sur le marché.
c'est uneautre histoire ici aussi
Alors allez-y, jouez avec des packs de 100500, sur la base de descriptions superficielles de haut niveau, tout le monde sera heureux de le faire))).
ok, comme vous voulez :)