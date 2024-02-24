L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 273
3-5% est un avantage par rapport au hasard (53-55%) - 50%, sur des échantillons de centaines de milliers d'échantillons (pas des morceaux).
PS: Dimitri, je vois que tu veux t'amuser, malheureusement je ne suis pas un bon candidat pour cela. Bonne chance avec le bruit blanc et la variance infinie.
Pas Dimitri, mais je vais dire - faux. Le bruit blanc est vraiment la chose la plus facile à travailler. C'est un fait médical, désolé. La seule question est : où peut-on se procurer ce bruit blanc ? ))
1)Avec mon propre logiciel, bien sûr))
Je peux vous donner quelques conseils sur la façon d'écrire et sur ce qu'il faut rechercher.
2) A propos des niveaux de chips, je ne mâcherai pas dans la purée de pommes de terre, j'en ai déjà trop dit,
Je pense que tu n'as rien dit du tout)).
Si vous êtes un vrai algotrader,
Je ne le suis pas)), vous pouvez dire que je suis juste en train d'apprendre à programmer.
Vous devez être irrésistiblement motivé pour le fabriquer vous-même et avoir tout un tas d'idées sur la façon dont il peut être mis en œuvre dans votre système d'abstraction, commencez par les gels, les points pivots, etc. Vous savez où placer vos stops, selon quel algorithme, ces points sont des "attracteurs", ou plutôt des anti-attracteurs, à partir desquels le prix rebondit, par le haut et par le bas.
Quel genre de système d'abstraction est-ce ? Que sont les attracteurs ? Est-ce que ça vient de la théorie du chaos ?
Vous savez où sont les arrêts.
Je n'ai pas placé de stops après les hauts et les bas depuis 5-6 ans.
3) Vérifier la signification est aussi simple qu'un bagel, vous avez un modèle, (plus/moins) entraînez avec et sans ce trait, calculez la différence , ce sera la contribution du trait au modèle.
Je vois... agréable et simple.
Si cela ne vous dérange pas de me montrer comment votre modèle fonctionne, juste un graphique et quelques signaux pour me repérer.
.... ces points sont des "attracteurs", ou plutôt des anti-attracteurs.....
Le Lowi hai peut à la fois attirer et repousser, selon le rapport entre les limites et les arrêts. Les niveaux ronds sont toujours une chose à laquelle il faut faire attention. Etc.
Un attracteur est un attracteur. Un point qui attire le prix.
Des statistiques pour justifier l'existence de "niveaux ronds" ?
Je cherche depuis longtemps - je n'ai pas trouvé.....
Ce qui est intéressant, c'est que les niveaux ronds sont le plus souvent fixés par des limites, tandis que les stops sont fixés en fonction des niveaux de prix du graphique.
Idem sur les crypto (en termes de limites, les stops n'y sont pas vus).
En général, partout où il y a un marché profond, on peut le voir.
Si.
C'est une image qui montre les positions des joueurs dont les paris ne sont PAS placés sur le marché.
mytarmailS:
1) Je peux vous donner quelques conseils sur la façon d'écrire et sur ce qu'il faut rechercher.
Merci, pour moi c'est déjà passé le stade, mais peut-être que quelqu'un d'autre vos conseils pourront aider.
2) Je suis en train d'apprendre à programmer.
Je ne peux pas m'en passer.
3) Quel type de système d'abstraction est-ce ? Quel genre d'attracteurs ? Est-ce que ça vient de la théorie du chaos ?
Avec le temps, chaque programmeur développe son propre style de programmation, de même que le commerçant, surtout s'il travaille seul ou dans une petite entreprise. Il est donc beaucoup plus facile de comprendre une idée et de la traduire en code soi-même, plutôt que de fouiller dans les pièces détachées du code de quelqu'un d'autre, surtout si l'autre codeur a une façon de penser différente, ce qui est souvent le cas. Le système d'abstraction est tout simplement sa propre API de négociation.
Combinator a expliqué à propos des attracteurs, vous devriez être en mesure de comprendre comment calculer la mesure de la proximité des Lions les plus proches ou des inversions perverses ; ce sera le signe.
4) Si ce n'est pas difficile, pouvez-vous montrer comment votre modèle fonctionne, juste un graphique et des signaux, juste pour s'orienter.
Je ne veux pas, ça pourrait porter la poisse au commerce, les observateurs du marché aiment montrer de belles images, je ne traite pas avec les observateurs du marché. Si vous apprenez à faire du commerce de manière rentable, vous apprendrez que la popularité est inutile, ce n'est pas du showbiz.