L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 247
Je parle des statistiques de prédiction. Combien de fois avez-vous deviné la direction du marché ?
Disons 0,5.
Il n'y a pas d'avantages, donc vous allez le drainer.
Bien sûr, vous allez maintenant dire que le volume est différent et ainsi de suite. J'ai perdu 10 transactions pour un rouble, j'en ai ajouté une pour 100 roubles, mais cela signifie que vous SAVEZ que le marché ira dans le bon sens sur cette transaction, en général, vous devez peser le volume
Aucun avantage ne signifie que vous allez vous vendre, c'est-à-dire.
Dans le même temps, je parviens à gagner au moins 0,5 % de la valeur de la transaction chaque jour ouvrable. A 50 % de trades perdants.
Relisez les messages précédents, et vous comprendrez d'où vient le profit.
Si je le savais, je ne serais pas entré dans des transactions non rentables)). Et je travaille toujours avec le même volume, sans augmenter ni diminuer.
Dans le même temps, je parviens à gagner au moins 0,5 % de la valeur de la transaction chaque jour ouvrable. Et je perds 50% de toutes mes transactions.
Ce n'est pas possible, c'est comme si tu commençais à me prouver que 2*2 = 5, ou alors tu me dis que tu as des "pourcentages" à toi et des multiplications et ainsi de suite...
Vingt-cinq encore). Si vous perdez 10p ou gagnez 30-40p avec une probabilité de 0,5, vous avez 20-30p de profit par transaction. Les coûts de transaction sont inclus dans le montant. Qu'est-ce qui ne doit pas être ?
La probabilité de 0,5 que vous perdiez, signifie que 0,5 que vous gagniez, c'est comme tirer à pile ou face, si vous misez le même lot, vous obtenez un écart aléatoire.
IMHO, tout à fait dans le sujet. Le ministère de la Défense en tient-il compte, d'ailleurs ?