L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2433
Implémentation de l'algorithme sur les principes de la "base de connaissances" version 1.0.0 :)
Comment la largeur et la hauteur de la "zone" sont-elles déterminées ?
Comment pondérez-vous la réponse des règles de la base ?
Comment la largeur et la hauteur de la "zone" sont-elles déterminées ?
Comment pondérer la réponse des règles de la base de connaissances ?
Je ne pondère pas les règles car je ne les ai pas dans la "base de connaissances". Pas encore, j'ai tout fait sous forme d'images, comme une personne.
Pour ce qui est de la largeur de la zone, vous devez révéler tout le concept, je vais dire l'essentiel sans révéler les détails, juste parce que c'est long...
Nous avons une tendance actuelle (n derniers prix ou autre)
Dans la "base de connaissances", je cherche les mêmes modèles et je vois comment ils ont abouti.
Bien sûr, je dois traduire les modèles dans un domaine de coordonnées normalisé.
On obtient une sorte de chaos dans les trajectoires des motifs, rien d'intéressant...
Juste une remarque : c'est ainsi que vous essayez de prévoir vos tendances, ZZ et autres (blue elipsis).
Vous jouez avec le chaos le plus pur.
Ok, continuez, mais est-ce le chaos ? Si nous regardons avec un œil humain, nous pouvons voir qu'il y a une certaine cohérence dans les trois trajectoires, à savoir que nous pouvons voir la zone à partir de laquelle le prix rebondit dans les trois cas.
L'algorithme effectue cette recherche automatiquement.
La réponse à la question :
Comment la largeur et la hauteur de la "zone" sont-elles déterminées ?
C'est la largeur de la zone trouvée, et elle est toujours différente pour des raisons objectives.
Nous convertissons ensuite la zone trouvée des coordonnées normalisées en coordonnées absolues et obtenons la zone de rebond attendue.
C'est aussi simple que cela))
ps Plus l'algorithme de recherche de motifs dans le RE est intelligent et plus le RE lui-même est riche, plus le robot est intelligent.
L'approche est intéressante.
L'essentiel est d'être simple et clair. Vous pouvez également être invariant par rapport aux échelles de temps, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un modèle sur le jour et l'utiliser sur les minutes.
Ne serait-il pas plus simple de mesurer vos séries avec l'entropie et de comprendre ce qu'il en est ?
Quel est le rapport avec l'entropie ?
la prévisibilité de la série
la prévisibilité de la ligne
Vous ne comprenez rien du tout, lisez mon post de manière réfléchie.
J'ai fait cela il y a six mois ou plus par le biais du clustering. Vos constructions sont hypothétiques, sur de nouvelles données cela se révèlera différent, car vous n'avez même pas regardé l'entropie, qui n'est pas différente de qqch.Je pense que j'ai même montré des regroupements des mêmes clusters avec certaines "zones" où les ordres en attente ont été placés. J'ai écrit un bot, je l'ai vérifié dans le testeur, il s'est avéré triste.
L'algorithmen'a pas vu de nouvelles données depuis plus de 2 mois, il prend des décisions sur la base de données plutôt dépassées, mais il me semble assez adéquat...
Voici le graphique 5 min de l'EUR d'aujourd'hui.
L'eurve est le graphique 5min d'aujourd'hui).