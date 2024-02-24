L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2432
6 transactions
J'ai ajouté le sujet des baskaks pour le rendre plus clair.
Baskak est un représentant dukhanmongol dans les terres conquises, un collecteur d'impôts(bailli [1]).
Vous n'avez même pas ça, mâchez votre graisse :)
Un singe est un meilleur trader ))))) J'aurais honte de le montrer.
Ceux qui ne savent même pas ce qu'est le NMR peuvent être envoyés en toute sécurité au MPC, ou lire tout le sujet dès la première page, en feuilletant avec dégoût les pulsions verbales de Rena et des baskaks volants. Car ils ne comprendront jamais la philosophie du sujet :)
Savez-vous ce qu'est un PLM ?
Vous suggérez également qu'ils jouent au poker sur des cartes de Carnot )))).
ça ne marche pas, au moins écrire sur le forum à propos de la qualité des produits sur le marché n'a aucun sens.
Selon l'administrateur, la fréquentation des forums par les clients tend vers zéro, ils ne sont marqués que sur la page principale.
)))
Je préfère Préférence).
Mise en place d'un algorithme basé sur les principes de la "base de connaissances" version 1.0.0 :)
Différences par rapport aux "classiques" de la classification...
1) L'algorithme n' est pas entraîné sur des étiquettes de classe, il n'a pas d'étiquettes du tout, mais il a une "mémoire" (base de connaissances).
2) Il y a une forte suspicion qu'il n'y a pas de recyclage en principe...
3) L'algorithme ne prédit pas le moment suivant dans le temps (il ne prédit pas la tendance actuelle), mais prédit les zones de retournement du marché.
4) Aucun classificateur ni régresseur n'a été utilisé, mais une réduction des données (réduction de la dimension) et un regroupement.
L'image montre les zones de support et de résistance dessinées par l'algorithme. La couleur sombre indique un pd/p avec une faible probabilité de +- 50%.
La couleur vive représente les zones où l'algorithme est sûr à 75% et plus.
Le moment où la zone apparaît sur le graphique est indiqué par un point sur le graphique, ainsi que le début de la zone elle-même...
L'algorithme n'a pas vu de nouvelles données depuis plus de 2 mois, ce qui fait que les décisions sont basées sur des données assez obsolètes, mais pour moi assez adéquates ...
Voici le graphique 5 min de l'EUR d'aujourd'hui.
Je ne sais pas pourquoi je devrais garder un robot aussi fort dans mon robot de trading, mais je ne pense pas qu'il soit très précis, je pense qu'il semble que le marché s'améliore ...
J'ai l'intention de faire un robot vraiment fort sur une puissante "base de connaissances" mais c'est difficile, je réfléchis à sa mise en oeuvre, je suppose qu'un tel robot peut peser des dizaines de gigaoctets, mais il devrait bien échanger...
C'est tout pour le moment...
Pourquoi avez-vous tellement repeint le tableau que vous ne pouvez pas le voir, même si vous en êtes l'auteur ?
au minimum, dessiner des flèches d'entrée/sortie pour le système de trading, idéalement ceci est testé par le testeur
au minimum, le TS inversé (le signal d'achat se termine par un signal de vente et vice versa) ne fonctionnera pas,
mais peut-être que les petits décollages fonctionneront, bien que pourquoi est-il meilleur que les indicateurs ordinaires, je garderai le silence sur les drawdowns, car ce n'est pas l'essentiel, n'est-ce pas ? ))))
ZS : si vous "retournez" les flèches, je pense que rien ne changera ;)
vous êtes déjà à la page 10 de l'époustouflant plummer du neurone
faire quelque chose à ce sujet.