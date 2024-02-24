L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2279
Je suis très intéressé par cet algorithme SPADE, mais je ne sais pas encore comment l'aborder, cela fait six mois qu'il me trotte dans la tête...
Il n'est pas très évident de prétraiter les données pour lui, de même pour la cible + il est extrêmement gourmand en ressources, ce n'est certainement pas un algorithme "big-data"....
Mais il me semble que c'est le meilleur algorithme pour le marché de l'exploration des données.
l'exemple est simple. mais l'algorithme est amusant. la question est de savoir comment normaliser ou préparer les données.
D'aussi loin que je me souvienne, le CU est mort après un peu de travail...
Comment puis-je résoudre le problème ? Je dois prévoir la machine une demi-période à l'avance.
Il existe 3 sources d'information :
1) l'analyse du tiret lui-même et son extrapolation
2) Si nous décalons le mannequin d'une demi-période, sa prédiction sera réduite à une approximation du prix.
3) Il existe plusieurs paires de devises reliées par une corrélation. Le cas le plus simple est celui de l'eurusd et de l'usdeur, la prédiction sur l'un doit correspondre à la prédiction sur l'autre. Plus le nombre de paires est élevé, plus les prédictions devraient être précises.
Je devrais en quelque sorte combiner ces trois tâches en une seule équation.
Non, pas tout le temps, je l'ai entraîné génétiquement à ne pas être rapide...
Je ne comprends pas votre problème, essayez de le rendre plus clair pour moi.
Je veux faire une prédiction pour une demi-période. Cela peut se faire de 2 façons, plus l'utilisation d'autres devises pour réduire l'erreur. Je veux combiner tout cela en une seule formule. Mais ce n'est pas juste une question pour vous, on dirait que vous avez besoin d'algèbre linéaire.
1) qu'entendez-vous par"demi-période ".
2) pourquoi voulez-vous faire ceci et pas autre chose ?
3) pourquoi les combiner en une seule formule ?
1 si la période de la vague est de 10, alors 5 barres en avant
2 garder simple pour l'instant, peut-être que j'utiliserai un autre filtre plus tard
3. pour augmenter la précision, c'est comme faire des prédictions en utilisant différentes méthodes et prendre la moyenne.
ce n'est pas si clair...
Si vous voulez faire des prédictions, faites-le. Que voulez-vous combiner d'autre ?
Trouvez une prévision pour l'eurusd et l'usdeur, si la prévision pour ed n'est pas égale à la prévision pour 1/de, alors vous devez chercher une autre prévision. Plus le nombre de devises impliquées est élevé, plus le résultat final devrait être précis.
Eh bien... il y a une prévision, un, deux, dix, et puis vous faites quelques manipulations avec eux...
Je ne comprends pas ce que l'association a à voir avec ça, pour l'amour de Dieu.....
Quelqu'un a-t-il une idée de ce dont nous parlons ?
Si l'eurusd est à 1.2 et le ma à 1.19.
alors usdeur devrait être 0.83333 et 0.84
C'est un moyen de vérifier l'exactitude de la prédiction.
Vous pouvez vérifier l'exactitude des prédictions.