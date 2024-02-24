L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2275
Peut-être DTW?
Un article sur le Hubra concernant l'utilisation de DTW dans la reconnaissance vocale.
Non, DTW est pour les zones locales, en plus c'est lent...
Et ils devraient s'échelonner sur toute la carte dans une fenêtre coulissante + avec toutes les dimensions de la fenêtre coulissante...
ce n'est pas une option...
Je suis sûr qu'il y a quelque chose de plus brillant.
Normalisation par grand glissement + corrélation
abra + cadabra
Merci à tous les clairs)
C'est sur l'amplitude, il le veut à temps.
Il veut tout.
L'algorithme doit comprendre que c'est la même chose.
Il y a une différence à la fois dans le temps et l'amplitude et la fréquence.....
La même UN est les proportions entre les points dans le motif
C'est en amplitude, mais il semble le vouloir en temps.
grand rééchantillonnage par temps, division en barres plus larges (bins), ou vice versa interpolationl'interpolation semble préférable, car aucune information ne sera perdue
Voici un exemple de scientifiques qui cherchent des modèles. Mais nous sommes bien plus intelligents et nos vélos sont bien meilleurs.
Je répète "pour ceux qui sont dans le réservoir" TDW pour les modèles localement similaires
Vous ne ferez pas pivoter la souris dans une zone de 20 à 100 mètres autour de vous, tous les motifs qui sont dans l'article seront dans un rayon de 0,5 mètres au maximum... (ils sont localement similaires (dans le temps))
Moi, d'un autre côté, j'ai besoin d'une invariance complète dans la taille
Ce n'est pas grave, dans quelques années tu découvriras le logarithme.
Pour trouver la logique de la taille de la gamme, à partir de celle-ci chercher les échelles, ou plutôt dans quelle échelle chercher le motif. Sinon, par force brute complète des fenêtres de la largeur du motif maximum au minimum, et ainsi glisser le long de la ligne est coûteux. mais tous seront certainement trouvés. la largeur du motif maximum doit seulement être comprise.
Comment le logarithme aidera-t-il à reconnaître les modèles que j'ai dessinés ci-dessus ?
La logique de la valeur d'étalement sur la gamme, à partir de laquelle chercher l'échelle, ou plutôt dans quelle échelle chercher le motif. La seule façon de les trouver tous est de trouver la largeur du motif maximal.
Tu sais que ça va prendre une demi-journée pour trouver un motif, une recherche complète...
Je pense qu'il y a un moyen plus élégant.