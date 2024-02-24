L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2227

Aleksey Vyazmikin:

Je veux dire l'implémentation spécifique de Yandex. Sur python, il est clair que tout n'est pas compliqué à partir des options disponibles publiquement :)

Pourquoi du béton ? Vous n'êtes pas un moteur de recherche.

 
Maxim Dmitrievsky:

pourquoi un spécifique, vous n'êtes pas un moteur de recherche.

En fait, ce n'est pas nécessaire.

Aleksey Vyazmikin:

Il n'y a essentiellement aucun besoin.

Étudier python en général, c'est simple. Je vous ai envoyé la liste des livres. Je l'ai fait.

Vous pourrez utiliser les plus intéressants. Si vous envisagez à long terme de vous intéresser au MO, bien sûr.

Il n'y a tout simplement pas d'autres options
 
Maxim Dmitrievsky:

Salut, envoyez-moi le lien vers les livres, je l'ai manqué.

 
Aleksey Vyazmikin:

Il n'y a essentiellement aucun besoin.

Si vous regardez la vidéo de Max, comme il le fait, c'est 50% de recherche google pour les paquets et les explications et la moitié de tout le reste ;))) Ce qui rend python attrayant, contrairement à php par exemple, c'est la disponibilité de matériel open source sur le web.

 
Alexander Alexeyevich:

Salut, envoyez-moi un lien vers les livres) Je l'ai en quelque sorte manqué.

Maxim Dmitrievsky:

Des archives très intéressantes de la littérature sur python et l'apprentissage automatique en python.

https://codernet.ru/books/python/?page=1

J'aime le livre sur les pythons roses, mais ce n'est pas encore le cas.

Pour ceux qui aiment réfléchir aux mécanismes du marché...

Entraîné le modèle à reconnaître le point d'inversion vers le bas, la sortie du modèle a une probabilité de 0 à 1.

L'indicateur (sortie) est indiqué en bleu

En termes simples, l'indicateur montre l'intérêt des vendeurs pour les ventes


Comme vous pouvez le voir sur la photo, l'indicateur fonctionne même parfois.

Mais il y a autre chose de plus intéressant ... Toutes les belles et vanille "tendances à la baisse" se produisent exactement lorsque l'indicateur montre un intérêt nul des vendeurs pour la vente.

Et dès que l'intérêt apparaît, la croissance commence))

Alors vous pensez pourquoi tout le monde perd, pourquoi le TS coule, etc...

 
mytarmailS:

Pour ceux qui aiment spéculer sur les mécanismes du marché...



comme vous pouvez le voir sur la photo, l'indicateur fonctionne même parfois

Mais le plus intéressant est une autre chose... Toutes les belles et vanilleuses "tendances à la baisse" se produisent juste au moment où l'indicateur montre que les vendeurs ne sont pas intéressés par la vente.


En effet, il faut des acheteurs, et non des vendeurs, pour que la vanille se déplace vers le bas : )))). C'est ainsi que fonctionne le mécanisme du marché.

 
Sorcier2018:

Pourquoi les ACHETEURS ?

