L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2238
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'utilisez-vous maintenant ?
Une fois que vous aurez joué avec ces absurdités, vous verrez par vous-même...
les solutions toutes faites n'intéressent personne ici ...
transmettre une image d'ordinateur normale à la tablette, radio souris de l'ordinateur + clavier
Mets-le sur ta tête.)
Dents de la tablette, clavier radio sous le côté et souris dans le cul. + ajouter des décalages de connexion à distance
et profitez de votre soirée avec une tasse de café
Une fois que vous aurez joué avec ces absurdités, vous verrez par vous-même...
personne n'est intéressé par les solutions toutes faites ici...
J'ai beaucoup d'idées, ça va prendre trop de temps pour toutes les mettre en œuvre, et d'ici là, il y en aura de nouvelles...
La visualisation des modèles montre qu'il est possible de prédire la probabilité d'un événement, mais que le rapport bénéfices/pertes évolue dans le temps, ce que je ne comprends pas encore. Dans ma formation, il semble que les profits (courbe verte) et les pertes (courbe rouge) devraient être plus espacés.
mettre un schéma comme celui-ci sur votre tête ;))
dents de la tablette, clavier radio sous le côté et souris dans le cul. + ajouter des décalages de connectivité à distance
et profitez de votre soirée avec une tasse de café.
le circuit fonctionne,
lag au sein du réseau wifi ? il n'y en a presque pas sur internet même dans des solutions normales, qu'est ce que vous intputlag, jouer à des FPS au hasard ?
vous avez besoin d'une souris sur votre ordinateur portable et d'un clavier à côté, pourquoi pas ?
une tablette, vous pouvez la faire tourner comme vous le souhaitez, elle est à la fois plus légère et sensible au toucher.
vous n'avez pas besoin d'une solution toute faite, utilisez le rdp)
J'ai beaucoup d'idées, il faudra trop longtemps avant que je les mette toutes en œuvre, et d'ici là, il y en aura de nouvelles...
La visualisation des modèles montre que la probabilité de l'événement est prévisible, mais que le ratio bénéfices/pertes change avec le temps, ce que je ne comprends pas encore. Dans ma formation, il semble que les profits (courbe verte) et les pertes (courbe rouge) devraient être plus séparés.
Le marché, ses participants et leurs algorithmes évoluent au fil du temps. C'est étrange que vous attendiez un système stable formé une fois. Se réentraîner une fois par semaine ou tous les jours (sur les arbres, c'est rapide).
Même problème. Une image plus grande augmenterait la largeur de la couche de convolution, et la profondeur du réseau en général, ce qui entraînerait une augmentation considérable du temps d'apprentissage. J'économise pour une nouvelle machine, aussi... en essayant de freiner l'apprentissage du GPU en même temps.
Seulement, je ne comprends pas bien pourquoi se compliquer la tâche avec des images, alors qu'on peut utiliser 1d convolution ? :) la photo n'ajoute pas vraiment d'informations à la rangée
Le système fonctionne,
lag dans le réseau wifi ? il n'y a presque pas de lag sur internet même dans des solutions normales, quel est votre intputlag, allez-vous jouer à des FPS couché ?
Vous pouvez avoir besoin d'une souris sur votre ordinateur portable mais d'un clavier sur le côté pourquoi pas,
une tablette, vous pouvez la faire tourner comme vous le souhaitez, elle est à la fois plus légère et sensible au toucher.
n'optez pas pour une solution toute faite maintenant, utilisez le rdp)
Merci, je préfère utiliser un ordinateur de bureau plutôt qu'un appareil sur le canapé.
Merci, je préfère avoir un appareil fixe qu'un appareil sur le canapé.
quels gadgets, je n'utilise pas de clavier supplémentaire, une tablette + une souris sans cowboy pour une navigation rapide.
vous n'avez pas besoin de MO, vous avez besoin d'intelligence artificielle pour vous aider)
Quels dispositifs, je n'utilise pas de clavier, j'utilise une tablette + souris pour une navigation rapide.
Avez-vous essayé d'utiliser un ordinateur portable normal ? Essayez-le, faites-moi savoir))
Avez-vous essayé d'utiliser un ordinateur portable normal ? Essayez-le, tenez-moi au courant).
Clavier mince+touche, l'un ou l'autre sera défectueux.