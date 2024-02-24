L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2172
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'est-ce que tu fais à dormir maintenant ?
Ouvrez-le maintenant, quel est votre problème ou quel est votre problème ?
;)
vous aurez bientôt un problème.Je vais vous donner une avance de quelques heures.
Tu vas avoir des problèmes.
Vous avez décidé d'essayer les pips, j'ai dit oui.
ouvrir
Tu auras des problèmes bien assez tôt.Je vous donnerai une longueur d'avance dans quelques heures.
J'ai un handicap, c'est ce que je négocie.
Allons-y en même temps.
J'ai un handicap, c'est ce que je négocie.
Allons-y en même temps.
Je te l'ai dit, c'est demain le jour J.
Je dois apprendre, je n'ai pas parié sur le bitcoin.
Ouaip...
Le sujet s'améliore de jour en jour.
Et il semblerait que ce soit simple. Il y a les coryphées de MO ici, mais pratiquement, il n'y a pas de sorciers capables de suggérer quelques caractéristiques magiques (n'est-ce pas ?) qui auraient un pouvoir prédictif. Prouvant théoriquement que ce sont de très bonnes puces, bien sûr...
Ainsi, il a déjà été dit, pas par moi, mais par tout le monde, que le modèle le plus simple pour la prédiction est le signe du prochain retour d'un processus stationnaire avec un ACF non nul.
L'ACF a de la chance - sur le marché, quoi que vous fassiez avec les cotations, il est toujours non nul et cela donne beaucoup d'espoir au cœur de ceux qui souffrent.
Mais où est la stationnarité et comment peut-on prédire le signe du prochain incrément s'il peut être carrément = 0 ?
Ahem. J'ai déjà montré plusieurs fois un passage du livre de la Genèse. Je vais le montrer à nouveau :
"... c'est élémentaire, la distribution stationnaire est obtenue en écrivant des barres avec un nombre égal de ticks.
dans ce cas la distribution des intervalles entre OPEN telles barres est exponentielle :
, et la distribution des incréments est doublement triangulaire :
Ici, avec une telle répartition des rapatriés, prédire le signe du prochain ne semble pas être une tâche si impossible.
Ahem.
- Blue-eyed Cote - 'J'ai trouvé une autre erreur dans la formule tout maintenant grail > lancer le monitoring > équité vers le bas > supprimer le monitoring > une autre erreur > nouveau rena . > formule
- Musicien en sueur - 'OK à partir de lundi, je vais lancer un signal pour montrer à quel point je suis cool > équité vers le bas > suppression du monitoring > c'est différent ... > c'est l'autre chose que j'ai testé
Je t'ai envoyé un texto - demain c'est le début.
Je dois enseigner, je n'ai pas parié sur le bitcoin.
vous êtes à 67% de l'équilibre
ahahahaha
Ouaip...
Le sujet s'améliore de jour en jour.
Bonjour ! Content de te voir, ça devient déjà ennuyeux.
Bonjour ! Content de te voir, ça devient ennuyeux.
Bonjour ! Ahem... Oui, je ne suis pas là depuis longtemps. Je ne fais que passer.
- Blue-eyed Cote - 'J'ai trouvé une autre erreur dans la formule tout maintenant grail > lancer le monitoring > équité vers le bas > supprimer le monitoring > une autre erreur > nouveau rena . > formule
- Musicien en sueur - 'OK à partir de lundi, je vais lancer un signal pour montrer à quel point je suis cool > équité vers le bas > suppression du monitoring > c'est différent ... > c'est l'autre chose que je testais...
et tu as avalé le code que j'ai posté et maintenant tu décides quoi ?
Je ne vous comprends pas.
c'est très grossier.