L'écriture de réseaux neuronaux dans le terminal n'est pas du tout une option. Là, n'importe quelle fonction peut soudainement ne pas fonctionner comme prévu. Utilisez des produits déjà testés.
Montrez une image de ce à quoi ressemblent les grappes d'arbres, je ne sais pas encore de quoi nous parlons.
Pourquoi l'ouvrir ? :) Je fais juste une mini copie avec une structure similaire pour le débogage.
Je l'ai reconstruit plusieurs fois et il prend 6GB après le déballage.Jour de la semaine, jour du mois, heure, minute, ...même chose pour la sortie..., durée de la transaction en minutes, SL, TP, résultat +-1
Bien une grille régulière est bien) avec la récurrence je suis en train de comprendre comment calculer le gradient
Voulez-vous écrire le réseau vous-même ?
Il y a un minimum de mots et un maximum de code en Python, mais aussi en anglais.
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
Ce sont de simples filtres numériques avec un tas de coefficients de filtre.
Pourquoi ?
C'est ce que je dis) L'essentiel est que tout soit calculé correctement.
Puisque vous avez de l'expérience dans les réseaux conventionnels, vous devez avoir essayé d'effectuer un entraînement en utilisant MQL et du code C++ pur par intérêt, si non, essayez et vous aurez un aperçu immédiat.
Parce que c'est un jap de demi-poker
Je me souviens d'une promesse d'ajouter WinML avec ONNX).
En soi, il est peu probable que l'on obtienne de bons résultats, il est recommandé de les empiler avec des convolutions.