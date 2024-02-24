L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2004
chien, la console a encore raccroché pendant que je partais.
Ils disent que c'est comme ça que la nouvelle console se comporte dans Windows 10.
non, stop. Ouais, cette rangée ne fonctionne pas en sens inverse.
)))
quoi akurasi ? 63% ?
Que se passe-t-il si deux rangées sont dirigées vers l'entrée ?
Dans une colonne, la valeur actuelle, dans la seconde, la prévision.
Max, je pense que votre RNN est OK, mais la mentalité du bot est nulle par rapport au niveau de trades rentables (je le compare au bot NN) :
Sur une série transformée, on comprend pourquoi le coup de recul a de si bons résultats, mais si le prix normal est meilleur, alors c'est un paradoxe, il s'avère que le passé dépend du futur.
C'est une grande observation, non, c'est une très grande observation.
Le paradoxe du présent et du passé dépendant du futur n'est inhérent qu'aux processus non-markoviens. Ainsi, toute la théorie des processus markoviens aléatoires appliquée au marché peut être mise au rebut.
Voilà une excellente, non, même la plus cool des observations.
Cette observation n'a pas encore été confirmée. Aucun des experts en réseaux neuronaux présents ici ne veut faire des expériences sur le prix normal.
Il s'avère que si la série de prix est inversée et que les tests sont meilleurs sur celle-ci que sur une ligne droite, alors le processus du marché n'est pas markovien, c'est-à-dire non aléatoire. Elle donne de l'espoir à ceux qui souffrent.
alors le processus du marché n'est pas markovien, c'est-à-dire qu'il n'est pas aléatoire.
Vous étiez intéressé par la livre, vous vouliez faire quelque chose dessus, une sorte d'expérience chimique. Tu as écrit ça quand ton classement était de2888.
Remarquez comment la livre se comporte avec les huit. Et ce n'est plus seulement la livre.
lien vers le poste, je ne me souviens pas d'une telle chose.
Et vous avez supprimé ou corrigé un commentaire récent ;)
Il s'avère que si la fourchette de prix est inversée et que les tests sont meilleurs sur celle-ci que sur une ligne droite, alors le processus du marché n'est pas markovien, c'est-à-dire non aléatoire ? Cela donne de l'espoir à ceux qui souffrent.
droite
Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ?Si vous analysez plus avant, vous constaterez également que ce n'est pas le cas pour tous les couples.