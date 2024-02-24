L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2000
Il n'y a pas de bibliothèque en python, donc je ne comprends pas ce dont vous avez besoin.
google ment ! Je le savais, vous êtes des finauds ))))
===============================
Lorsque vous exécutez pandas ou toute autre bibliothèque, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 scripts ouverts avec des fonctions pour elle dans l'IDE.
.
Où sont X[,3] etc. ?
aucun, parce qu'il n'y en a pas besoin...
Je ne comprends pas la signification de X[,1] == X[,1] ?
c'est le cas, mais ça prend beaucoup de temps à expliquer.
Vous devez passer en revue les 10 dernières valeurs pour faire une prédiction.
Oui
ce sont les paquets.
créez un fichier __init__.py vide dans le dossier et profitez-en.
Je vois, en général si array[x3] > - 0.03370967745 et array[x4] <= -0.00120967745 alors [16] etc.
voici les paquets
créez un fichier __init__.py vide dans le dossier et profitez-en.
ok, je vais essayer
Je vois, en général si array[x3] > - 0.03370967745 et array[x4] <= -0.00120967745 alors [16] etc.
je ne connais pas la syntaxe mt4, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous avez écrit.
Je ne connais pas la syntaxe mt4, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous avez écrit.
disons que si votre tableau de valeurs s'appelle "x" et que vous prédisez le i-ième élément
alors X[,10] est x[i-1]
et X[,1] est x[i-10]
et nous prédisons x[i ].
voici les statistiques sur les règles et leur erreur
en principe, 16, 17, 18 règles que vous pouvez essayer d'ignorer
x[i], x[1], x[2],x[3] est une telle séquence.
donc X[,10] est plus susceptible d'être x[i+1] , si moins puis dans le futur .
Ah, alors oubliez ce que j'ai écrit, dans ma langue i+1 est le futur.
alors regardez cette photo.#19988