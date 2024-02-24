L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2000

Maxim Dmitrievsky:
Il n'y a pas de bibliothèque en python, donc je ne comprends pas ce dont vous avez besoin.

google ment ! Je le savais, vous êtes des finauds ))))

Lorsque vous exécutez pandas ou toute autre bibliothèque, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 scripts ouverts avec des fonctions pour elle dans l'IDE.

 

Evgeniy Chumakov:

Où sont X[,3] etc. ?

aucun, parce qu'il n'y en a pas besoin...

Evgeniy Chumakov :

Je ne comprends pas la signification de X[,1] == X[,1] ?

c'est le cas, mais ça prend beaucoup de temps à expliquer.

Evgeniy Chumakov :

Vous devez passer en revue les 10 dernières valeurs pour faire une prédiction.

Oui

mytarmailS:

google ment ! je le savais, pindos ))))


Lorsque vous exécutez pandas ou une autre bible, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 scripts ouverts avec des fonctions pour elle dans l'IDE, c 'est ce dont j'ai besoin.

ce sont les paquets.

créez un fichier __init__.py vide dans le dossier et profitez-en.

  
[16,] "X[,8]>-0.03370967745 & X[,9]<=-0.00120967745 & X[,10]>-0.00596774195 & X[,10]<=0.0229032258"

Je vois, en général si array[x3] > - 0.03370967745 et array[x4] <= -0.00120967745 alors [16] etc.

 
Maxim Dmitrievsky:

voici les paquets

créez un fichier __init__.py vide dans le dossier et profitez-en.

ok, je vais essayer

 
Evgeniy Chumakov:

Je vois, en général si array[x3] > - 0.03370967745 et array[x4] <= -0.00120967745 alors [16] etc.

je ne connais pas la syntaxe mt4, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous avez écrit.

 
mytarmailS:

Je ne connais pas la syntaxe mt4, je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous avez écrit.

disons que si votre tableau de valeurs s'appelle "x" et que vous prédisez le i-ième élément

alors X[,10] est x[i-1]

et X[,1] est x[i-10]

et nous prédisons x[i ].


voici les statistiques sur les règles et leur erreur

      len freq                  err                 
 [1,] "2" "0.258200032315398"   "0"                 
 [2,] "3" "0.168363225076749"   "0"                 
 [3,] "1" "0.0980772338019066"  "0"                 
 [4,] "1" "0.0929067700759412"  "0"                 
 [5,] "3" "0.0575214089513653"  "0"                 
 [6,] "4" "0.0571982549684925"  "0"                 
 [7,] "3" "0.0542898691226369"  "0"                 
 [8,] "2" "0.0525125222168363"  "0"                 
 [9,] "2" "0.0313459363386654"  "0"                 
[10,] "3" "0.0274680885441913"  "0"                 
[11,] "2" "0.025044433672645"   "0"                 
[12,] "3" "0.015026660203587"   "0"                 
[13,] "2" "0.0124414283406043"  "0"                 
[14,] "3" "0.010017773469058"   "0"                 
[15,] "5" "0.0122798513491679"  "0.0131578947368421"
[16,] "4" "0.0103409274519308"  "0.1875"            
[17,] "1" "0.0122798513491679"  "0.236842105263158" 
[18,] "1" "0.00468573275165616" "0.482758620689655"


en principe, 16, 17, 18 règles que vous pouvez essayer d'ignorer

 
mytarmailS:

disons que si votre tableau de valeurs s'appelle "x" et que vous prédisez le i-ième élément

alors X[,10] est x[i-1]

et X[,1] est x[i-10]

et nous prédisons x[i ]


x[i], x[1], x[2],x[3] est une telle séquence.

donc X[,10] est plus susceptible d'être x[i+1] , si moins puis dans le futur .

 
Evgeniy Chumakov:


x[i], x[1], x[2],x[3] est une telle séquence.

donc X[,10] est plus susceptible d'être x[i+1] , si moins puis dans le futur .

Ah, alors oubliez ce que j'ai écrit, dans ma langue i+1 est le futur.


alors regardez cette photo.

