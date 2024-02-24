L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 197

ivanivan_11:
je me demandais juste - est-ce que vous prenez seulement les valeurs de prix et les différents indicateurs des prix comme prédicteurs ici ? et est-ce que quelqu'un utilise les volumes réels et les indicateurs des volumes ?

Je travaille avec des prix, sans volume.

J'ai essayé d'utiliser les volumes et leurs indicateurs, mais cela n'a pas fonctionné. Il n'existe pas de volumes réels sur le marché des changes, mais il existe des ticks, qui semblent correspondre un peu aux volumes réels, c'est-à-dire qu'en principe vous pouvez les essayer. Mais le problème est que l'historique des barres et des ticks du courtier contient des volumes de tick"pas tels". Si le symbole se trouve sur la place du marché dans le terminal en fonctionnement - il existe un historique correct des volumes de tick pour ce symbole. Si le symbole est retiré du wotch ou si le terminal est fermé - les volumes en tick pour ces barres seront pris tels qu'indiqués par le courtier. Et ces deux valeurs, "tapé par le terminal" et "reçu du courtier" sont complètement différentes, parfois dix fois. Maintenant, je dois faire fonctionner le terminal pendant quelques mois pour obtenir les volumes réels en ticks, pas ceux que le courtier me donne, puis je peux essayer de les utiliser à nouveau.

 
Dr. Trader:

Je travaille avec des prix, sans volume.

je ne sais pas pourquoi ils sont si extrêmes, mais je ne parle pas d'exotiques comme le brésil, l'afrique du sud, la pologne, l'océanie.
 
Renat Fatkhullin:

Pour des informations sur le langage R et le nouveau MetaTrader 5 build 1467 :

  • Une version mise à jour des bibliothèques statistiques similaires à R a été publiée :

    Distributions statistiques dans MQL5 - prenez le meilleur de R et rendez-le plus rapide

  • Les calculs dans MQL5 sont de 3 à 7 fois plus rapides que dans R (même en tenant compte du fait que les fonctions y sont implémentées en C++).
  • Certaines fonctions R présentent des erreurs dues à d'anciennes méthodes d'optimisation/simplification, conduisant à des résultats erronés
  • Ajout d'une version bêta de bibliothèques graphiques similaires à R, qui donne la possibilité de visualiser les données comme dans R.
  • Ajout de la fonction pratique ArrayPrint, qui imprime à la fois les tableaux standard et les structures comme en R.


Vous pouvez mettre à jour la version 1467 à partir du serveur MetaQuotes-Demo.

Un grand nombre de nouvelles fonctions mathématiques et statistiques similaires à celles de R seront ajoutées dans les prochaines versions. Cela permettra plus de calculs et de visualisation directement dans MetaTrader 5.

Cher Renat !

Permettez-moi de répondre au commentaire sur le point 6. Les erreurs de calcul détectées dans R dans le lien cité :Distributions statistiques dans MQL5 - prendre le meilleur de R et le rendre plus rapide

La vérification a été effectuée pour la fonction Gamma. Nous laissons la vérification du reste des fonctions à votre propre responsabilité.

Au nom du département Data Science, représenté par le manager et deux statisticiens (je peux vous informer sur PM) nous vous informons que la densité de la distribution gamma au point zéro n'est pas réduite à zéro, à proprement parler.

R estime en effet que la densité au point zéro est de 1 :

x <- seq(0, 20, 0.5) #support

plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot

print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero

Cependant, on peut voir que lorsque x tend vers zéro, la densité s'approche de l'unité.

En outre, selon :

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution

pour x = 0, alpha = 1, beta = 1, le numérateur donne une valeur indéterminée, ce qui fait entrer toute la fraction dans l'incertitude.

Nous affirmons qu'à proprement parler, la densité gamma de la distribution au point zéro est indéfinie. Et en prenant la limite à droite, la densité est égale à un.

A la lumière de ces éléments, nous pensons que la formulation de l'affirmation "erreurs de calcul dans R" n'est pas correcte. Plus précisément, c'est une question de convention : ce qui doit être considéré comme égal à l'expression zéro à la puissance zéro. L'égalisation de la densité de la distribution gamma à zéro au point zéro ne semble pas être une pratique conditionnelle.

Sv.

Alexey

Alexey Burnakov:

Déclarer que, strictement parlant, la densité de la distribution gamma au point zéro est indéfinie. Et lorsque la limite de droite est prise, la densité est égale à un.

A la lumière de ces éléments, nous pensons que la formulation de l'affirmation "erreurs de calcul dans R" n'est pas correcte. Plus précisément, c'est une question de convention : que d'assimiler l'expression zéro à la puissance de zéro. Assimiler la densité de la distribution gamma à zéro au point zéro ne semble pas être une pratique conditionnelle.

Si la densité (pdf) est non nulle, alors l'intégrale (cdf) en ce point doit également être non nulle, sinon le zéro n'est pas possible.

> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)> gamma_cdf<-pgamma(k, 1,1, log = FALSE)> k[1] 0.0 0.2 0.4 0.6 0,8 1,0> gamma_pdf[1] 1,0000000 0,8187308 0,6703200 0,5488116 0,4493290 0,3678794> gamma_cdf[1] 0,0000000 0,1812692 0,3296800 0,4511884 0,5506710 0,6321206

Mais cdf=0. C'est difficile à expliquer.

A x=0, la fdp est nulle par définition :


Wolfram Alpha:

Pour les distributions chi-carré non centrales et centrales :


Quantum:

Si la densité (pdf) est non nulle, alors l'intégrale (cdf) en ce point doit également être non nulle, sinon il n'y a pas de zéro.

Mais cdf=0. C'est difficile à expliquer.

A x=0, pdf est nul par définition :


Wolfram Alpha:

Pour les distributions chi-carré non centrales et centrales :


Vous feriez mieux de nous dire vous-même ce qu'est 0 ^ alpha - 1, lorsque alpha = 1.

L'intégrale n'est pas non plus définie ici..... Mais à la limite, elle est proche de zéro. Question de conventions...

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side

print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side

 
ivanivan_11:
et est-ce que quelqu'un utilise des volumes réels et des indicateurs de volume ?
Voir https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page174#comment_2911488
pour que la limite soit définie, il faut qu'elle soit la même pour les approches gauche et droite, mais ce n'est pas le cas :

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Quantum:

pour que la limite soit définie, il faut qu'elle soit la même pour les approches gauche et droite, mais ce n'est pas le cas :

http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D


Il n'y en a qu'un seul à droite et c'est le 1...

Ce que Wolfram dit 0 n'est pas la vérité en dernier ressort. Je veux dire que le mot "erreur" dans le libellé est redondant...

 

J'ai trouvé une autre erreur dans R. R ne divise pas correctement par 0.

Voici le script :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         test.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

#property script_show_inputs

input double div = 0.0;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print(1.0/div);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

La réponse correcte, en mql, est.
division par zéro dans 'test.mq5' (20,13)
avec arrêt du script

Incorrect, en R :
> 1/0
Inf
avec poursuite du script

Je veux dire la même chose qu'Alexey - le comportement des programmes dans des conditions non définies peut être différent, et ce n'est pas une erreur. C'est ainsi que l'architecture est censée être, c'est ainsi que le résultat sera.


 

Une autre observation intéressante. On ne peut pas diviser par zéro. Et tu ne peux pas enlever la racine d'un nombre négatif. Je me souviens qu'à l'université, tout cela était possible, mais il ne s'agit plus de cela maintenant, en mathématiques simples, on ne peut pas faire les deux.

Pourquoi si je divise par 0 dans mql alors cela casse tout le script et le casse, mais si j'extrais une racine d'un nombre négatif alors j'obtiens "-nan(ind)" sans casser le script, et ce "-nan(ind)" peut être utilisé pour faire d'autres calculs (il cassera tous les autres calculs) ? C'est là que je m'attendrais à un comportement identique du script mql dans les deux cas.

