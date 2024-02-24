L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1797
J'y ai pensé (il s'agit d'un endroit pour discuter de l'application du théoricien et du matstat). Je suppose qu'à l'heure actuelle, une telle démarche serait mieux réalisée sous la forme d'articles et de leur discussion ultérieure.
Il a partagé l'idée avec l'administration et a obtenu une approbation préliminaire. Si vous avez des idées et des suggestions sur le sujet des articles, partagez-les ici.
La science est bonne si elle permet d'économiser des efforts et du temps. Ici, j'ai une autre idée folle - collecter de nouvelles feuilles sur la base des divisions d'autres feuilles, la question est, quelle est la probabilité que cela aura un effet positif et que de nouvelles feuilles, qui ont peu de corrélation avec les feuilles précédentes, apparaîtront ?
Comme je le pense, cette approche, contrairement au principe de l'avidité, permettra une réduction plus douce de l'exhaustivité de l'échantillon, et devrait donc rendre le signal de la feuille plus stable.
Toddler a publié une nouvelle pièce. Je ne l'ai pas encore lu.
Apparemment, une autre mise à niveau de la machine à mouvement perpétuel, avec une capacité de franchissement accrue.
Il est vraiment difficile de sélectionner les sujets d'une science complexe et ce qui serait utile aux gens))).
Si par des directives, alors apparemment l'application pratique de divers modèles dans l'interprétation de la BP. Analyse de divers algorithmes NS pour BP avec lien avec des modèles mathématiques. Espérance probabiliste des résultats NS. Les algorithmes Theorver et MO, qui sont les meilleurs, qui sont les pires).
J'aime bien ce dernier.
Merci pour cette pensée à lire.)))) Il y a aussi du matériel lucide sur le matstat.)) La conclusion générale qu'une série peut être estimée / définie / caractérisée par un modèle et la définition du tracé minimum pour déterminer un modèle valide est un sujet.
Il y a des groupes à invitation fermée ici sur le site web
mais de meilleurs articles
Je me suis amusé avec Arma. En allant au fond des choses, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. J'ai toujours pensé que le test de racine unitaire avait quelque chose à voir avec l'unité imaginaire. Il s'est avéré être un test pour la robustesse des filtres. arma est un filtre composé de bi et de k filtres. Le filtre peut être représenté comme un rapport de polynômes B/A. Leurs racines sont appelées zéros et pôles. Leur position sur le cercle des unités est utilisée pour juger de la stabilité du filtre. Le test de racine unitaire ne concerne que cela.
Pas moyen de faire un filtre arma stable, avec ar il n'y a pas ce problème.
Vous pouvez dire qu'un filtre, vous pouvez dire que c'est une méthode décrivant la BP. Si le modèle décrit de manière instable la RV, alors nous devons soit augmenter le nombre de polynômes, soit passer à un modèle plus complexe ou autre.
La NS lira-t-elle les pensées ? Lien.
Je pense que cette approche, par opposition au principe d'avidité, permettra une réduction plus douce de l'exhaustivité de l'échantillonnage, et devrait donc rendre le signal de la feuille plus stable.
Il serait préférable de diriger l'énergie vers la génération de nouvelles fonctionnalités... A MON AVIS...
Si les signes sont bons, nous pouvons même essayer de prédire les extrema, j'ai environ 400 et 10 modèles, mais je vois que j'ai besoin de dizaines de fois plus, les échantillons d'entraînement peuvent atteindre > 100 Go, wow )))) je n'ai pas ce genre de puissance ....
Sur les images, vous pouvez voir que l'algorithme est capable de reconnaître quelque chose, mais vous devez construire les caractéristiques ...
Le travail a été fait avant même le NS et le MO. Les résultats en matière de reconnaissance des formes existaient depuis longtemps, mais ils n'étaient pas écrits de cette manière. AI, NS, MO ne sont que des conducteurs de publicité et de promotion)))). Une autolaveuse alimentée par l'IA est toujours plus chère qu'une simple serpillière)))).
Oui, bien sûr )))) J'aimerais voir comment ils reconnaissent des images ou génèrent de la parole avec "si, alors, sinon", ce serait hardcore)). Mais sérieusement, vous dites n'importe quoi !