L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1776
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ces "chances", comme vous le dites, peuvent être empilées, c'est pourquoi elles sont conservées ainsi.
Oui, sur les nouveaux, mais j'ai maintenant réalisé que la cible est fausse. J'ai pris le vecteur ZZ actuel avec un décalage, ce qui est faux.
Je vais devoir rédiger un script pour faire sortir la cible.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le résultat ?
Je l'ai vu quelque part dans les tutoriels... Je pense que c'est plus pratique de le faire pendant le préapprentissage ou quelque chose à voir avec ça.
Maxim, vous semblez faire du clustering maintenant.
Ici, il montre que l'échafaudage est similaire au regroupement.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
Section "Similitude de la forêt aléatoire avec l'algorithme des k-plus proches voisins".
Y a-t-il une question ?
Maxim, vous semblez faire du clustering maintenant.
Ici, il montre que l'échafaudage est similaire au regroupement.
https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/
Section "Similitude de la forêt aléatoire avec l'algorithme des k plus proches voisins".
Comment je fais... J'ai commencé et puis j'ai abandonné). La forêt peut aussi se regrouper, oui.Quant au clustering tel qu'il est, il n'est pas mauvais pour séparer les incréments en 3 groupes, y compris les nouvelles données. Il est logique d'utiliser des caractéristiques catégorielles, c'est ce que je voulais faire.
Des questions ?
C'EST LE GAGNANT !!!!! Frères !!!! HORRAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! Joyeuses fêtes à tous.Parce que dès que nous aurons oublié cette guerre, une autre commencera immédiatement. Souvenons-nous-en toujours !!!!!!!! VICTORYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! Pew, pew (c'est moi qui tire avec mon pistolet TT imaginaire et qui descend la rue en courant dans mon uniforme d'officier)
Alors quel est le résultat ? Qu'a obtenu l'akurasi ?
10 modèles CatBoost avec une profondeur d'arbre de 6, arrêt de l'apprentissage à 100 nouveaux arbres n'améliorant pas les résultats, assis par incréments de 100.
Echantillon d'apprentissage 80% 2018 et 2019, échantillon 20% pour contrôler l'arrêt de l'apprentissage. Échantillon indépendant janvier-mai 2020
Si vous torturez l'échantillon avec différentes méthodes de partitionnement et construisez plus de modèles, je pense que vous pourrez obtenir 72.
Solde de la classification
10 modèles CatBoost avec une profondeur d'arbre de 6, arrêt de l'apprentissage à 100 nouveaux arbres n'améliorant pas les résultats, assis par incréments de 100.
Echantillon de formation 80% 2018 et 2019, 20% d'échantillon pour contrôler les arrêts de formation. Échantillon indépendant janvier-mai 2020
Si vous torturez l'échantillon avec différentes méthodes de partitionnement et construisez plus de modèles, je pense que vous pourrez obtenir 72.
Solde de la classification
Eh bien... agréable et plausible. J'aimerais également voir le bilan de la transaction elle-même et un graphique avec les entrées.
Je suppose qu'il s'agit d'un ensemble de 10 modèles. Quelle est la différence entre ces modèles ?