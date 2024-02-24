L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1776

Nouveau commentaire
 
Aleksey Vyazmikin:

Ces "chances", comme vous le dites, peuvent être empilées, c'est pourquoi elles sont conservées ainsi.

En effet... Ils additionnent ces logodds provenant de différents arbres. Ensuite, la probabilité finale est calculée.
 
Aleksey Vyazmikin:

Oui, sur les nouveaux, mais j'ai maintenant réalisé que la cible est fausse. J'ai pris le vecteur ZZ actuel avec un décalage, ce qui est faux.

Je vais devoir rédiger un script pour faire sortir la cible.

Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le résultat ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Je l'ai vu quelque part dans les tutoriels... Je pense que c'est plus pratique de le faire pendant le préapprentissage ou quelque chose à voir avec ça.

Maxim, vous semblez faire du clustering maintenant.
Ici, il montre que l'échafaudage est similaire au regroupement.

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

Section "Similitude de la forêt aléatoire avec l'algorithme des k-plus proches voisins".

Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
Открытый курс машинного обучения. Тема 5. Композиции: бэггинг, случайный лес
  • habr.com
Пятую статью курса мы посвятим простым методам композиции: бэггингу и случайному лесу. Вы узнаете, как можно получить распределение среднего по генеральной совокупности, если у нас есть информация только о небольшой ее части; посмотрим, как с помощью композиции алгоритмов уменьшить дисперсию и таким образом улучшить точность модели; разберём...
 
elibrarius:


Y a-t-il une question ?

[Supprimé]  
elibrarius:

Maxim, vous semblez faire du clustering maintenant.
Ici, il montre que l'échafaudage est similaire au regroupement.

https://habr.com/ru/company/ods/blog/324402/

Section "Similitude de la forêt aléatoire avec l'algorithme des k plus proches voisins".

Comment je fais... J'ai commencé et puis j'ai abandonné). La forêt peut aussi se regrouper, oui.

Quant au clustering tel qu'il est, il n'est pas mauvais pour séparer les incréments en 3 groupes, y compris les nouvelles données. Il est logique d'utiliser des caractéristiques catégorielles, c'est ce que je voulais faire.
 
Maxim Dmitrievsky:


Des questions ?

 
VOICE BROTHERS !!!!! Ils ont gagné......

C'EST LE GAGNANT !!!!! Frères !!!! HORRAAAAAAAAAAAAAAA !!!!! Joyeuses fêtes à tous.

Parce que dès que nous aurons oublié cette guerre, une autre commencera immédiatement. Souvenons-nous-en toujours !!!!!!!! VICTORYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!! Pew, pew (c'est moi qui tire avec mon pistolet TT imaginaire et qui descend la rue en courant dans mon uniforme d'officier)

 
Vous voyez, nous sommes du même côté des barricades ! Joyeuses fêtes à tous !
 
mytarmailS:

Alors quel est le résultat ? Qu'a obtenu l'akurasi ?

10 modèles CatBoost avec une profondeur d'arbre de 6, arrêt de l'apprentissage à 100 nouveaux arbres n'améliorant pas les résultats, assis par incréments de 100.

Accuracy=70.72461682377491
Accuracy=70.86133697920415
Accuracy=70.77066992876159
Accuracy=70.64690220910988
Accuracy=70.78506152406995
Accuracy=70.88004605310499
Accuracy=70.69871195221991
Accuracy=70.59509246599985
Accuracy=70.58501834928403
Accuracy=70.71454270705908

Echantillon d'apprentissage 80% 2018 et 2019, échantillon 20% pour contrôler l'arrêt de l'apprentissage. Échantillon indépendant janvier-mai 2020

Si vous torturez l'échantillon avec différentes méthodes de partitionnement et construisez plus de modèles, je pense que vous pourrez obtenir 72.

Solde de la classification


 
Aleksey Vyazmikin:

10 modèles CatBoost avec une profondeur d'arbre de 6, arrêt de l'apprentissage à 100 nouveaux arbres n'améliorant pas les résultats, assis par incréments de 100.

Echantillon de formation 80% 2018 et 2019, 20% d'échantillon pour contrôler les arrêts de formation. Échantillon indépendant janvier-mai 2020

Si vous torturez l'échantillon avec différentes méthodes de partitionnement et construisez plus de modèles, je pense que vous pourrez obtenir 72.

Solde de la classification


Eh bien... agréable et plausible. J'aimerais également voir le bilan de la transaction elle-même et un graphique avec les entrées.

Je suppose qu'il s'agit d'un ensemble de 10 modèles. Quelle est la différence entre ces modèles ?

1...176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783...3399
Nouveau commentaire