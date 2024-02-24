L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 873
C'est génial ! Mais comment traduire cela en un code compréhensible par les mortels ?
Il est tout aussi facile de traduire
La plage de variation de l'argument X est divisée en sous-plages requises et la variation correspondante de la fonction K y est spécifiée.
Il est beau, comme dans l'image ci-dessus, pour une plage particulière spécifiée dans le problème.
Xmin= 0,0 ;
Xmax= 10.0 ;
Si vous modifiez ces limites, la beauté est brisée.
Mais cela peut aussi être fait de manière générale lorsque les limites de la plage peuvent être modifiées et que la sortie est la valeur de la fonction requise.
J'espère que le principe de la construction est clair et compréhensible.
Bonne chance.
C'est mieux comme ça, on va enlever le superflu.
.
Il est possible d'amplifier l'effet du seuil de coupure
.
J'espère que tout est clair et compréhensible.
Il est possible de renforcer l'effet de la coupure
.
J'espère que tout est clair et compréhensible.
Merci !
Il est trop tôt pour parler de clarté et de compréhension - nous devrons y réfléchir de manière substantielle !
Je demande aux modérateurs de déplacer tous les messages sur les coefficients vers ce sujethttps://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 , afin qu'ils ne se perdent pas ici.
J'ai une question : pourquoi votre défi est-il apparu dans ce fil ?
Cela ne me dérange pas, bien sûr, il y a déjà beaucoup de bavures, mais c'est juste intéressant. Non, je ne suis même pas contre, juste intéressé, rien de plus.
Parce que d'après mes observations, les personnes de ce fil de discussion postent rarement dans les autres fils de discussion, ce qui pourrait signifier qu'elles ne les lisent pas.
Ce problème doit être résolu pour l'apprentissage automatique, comme j'imagine que sa solution est nécessaire pour l'apprentissage par renforcement, il est donc pertinent pour ce sujet.
Et les sigmoïdes réguliers, etc. ne fonctionnent pas ? Et il y en a beaucoup dans n'importe quel manuel scolaire.
Et ce qu'ils ne lisent pas, ils ne le lisent pas. Parfois, peut-être.
Dans quel État dois-je les chercher et vérifier s'ils conviennent ? Je n'ai aucune connaissance, je suis un idiot, alors je demande aux gens intelligents.
Comment savoir si elles conviennent ? Traitez-vous avec les NS (réseaux neuronaux) ?
Et si ce n'est pas le cas, que faites-vous ? Et cela sera plus proche du sujet du MO).