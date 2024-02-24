L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 872
Aidez-moi, je pense que beaucoup de personnes ici ont fait des affectations de poids/coefficients délicates - je dois résoudre ce problème :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Comment créer des ratios
Aleksey Vyazmikin, 2018.04.29 00:16
Je ne vais pas créer un nouveau sujet, je vais demander ici, peut-être y aura-t-il des personnes intelligentes prêtes à aider.
J'ai ce problème - étant donné la valeur maximum, minimum et moyenne du coefficient et j'ai besoin de faire une fonction (code) qui calculera le coefficient dans la gamme des valeurs minimum à maximum avec changement d'accélération du centre au minimum - avec ralentissement, et du centre au maximum avec accélération, avec les valeurs maximum et minimum sont deux limites où la valeur du coefficient au-delà de cette gamme soit égale à la limite d'un des côtés ou le coefficient change très lentement (si la première option est plus compliquée).
Graphiquement, cela ressemble à ceci
Comment cette chose devrait-elle être mise en code et exprimée comme une fonction pour commencer ?
Je pense que beaucoup de personnes ici ont fait des travaux délicats de pondération/coefficient - je dois résoudre ce problème :
Selon les exigences relatives au comportement de ce coefficient, il peut être réalisé sous n'importe quelle forme.
Par exemple, comme ceci :
.
ou comme ceci :
.
ou comme ceci :
.
Vous pouvez éventuellement saisir un décalage (haut/bas). Compresser ou étirer. Pliez-le dans les limites spécifiées. Ou, par exemple, à un point d'inflexion, modifier son comportement. etc.
Il s'agit d'exemples simples et illustratifs.
Des dépendances plus complexes peuvent être appliquées.
Aidez-moi, je pense que beaucoup de personnes ici ont fait des pondérations/coefficients délicats - je dois résoudre ce problème :
.
voici la solution à votre problème.
est la solution à votre problème.
Merci pour les formules, mais je n'ai aucune idée de la façon de les coder.
Et, la dernière image n'est pas la solution, je veux que la courbe change plus fortement en se rapprochant du centre en partant de la limite inférieure, puis change faiblement jusqu'à environ 2/3 et change à nouveau fortement jusqu'à la limite supérieure, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être linéaire.
Merci pour les formules, mais je n'ai aucune idée de la façon dont cela peut être codé.
S'il vous plaît.
Il peut être codé très facilement et simplement :
Et, la dernière image n'est pas la solution, je veux que la courbe change plus fortement en se rapprochant du centre en partant de la limite inférieure, puis change faiblement jusqu'à environ 2/3 et change à nouveau fortement jusqu'à la limite supérieure, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être linéaire.
Dans ce cas, vous devez spécifier la loi de changement nécessaire k(x).
S'il vous plaît.
Il peut être codé très facilement et aisément :
Merci pour l'exemple de code.
Dans ce cas, vous devez spécifier la loi de changement nécessaire de k(x).
C'est ça le problème, je ne sais pas comment faire, une telle fonction avec de telles caractéristiques. Son point est que le centre - le système le plus stable, tandis que le reste est une erreur généralement acceptable jusqu'à des limites, et au-delà - des déchets, ce qui n'est pas bon.
Merci pour l'exemple de code.
C'est ça le problème, je ne sais pas comment faire, une telle fonction avec de telles caractéristiques. L'idée est que le centre est le système le plus stable, et que le reste est généralement une erreur acceptable jusqu'aux limites, et qu'au-delà, c'est de la camelote, ce qui n'est pas bon.
Cela peut être décrit de plusieurs manières différentes.
Par exemple, comme ceci :
.
vous ne devriez voir ça que comme un exemple de réflexion
Dans la version finale, les simplifications/abréviations nécessaires sont effectuées et les formules sont réduites autant que possible à une forme comparativement simple.
Cela peut être décrit de plusieurs manières différentes.
Par exemple, comme ceci :
.
Ça a l'air génial ! Mais comment le traduire en un code compréhensible pour les mortels ?
Hi)
