L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1671
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pas.... Un fusil de chasse ordinaire de calibre 12...
Deux barils ou une mitrailleuse ? La chasse de printemps est-elle interdite ?
Deux barils ou une mitrailleuse ?
MTS 21-12
MTS 21-12
C'est vous qui avez fabriqué l'extension du magasin ?
Vous n'avez pas fait d'extension ?
Non, ça n'a rien fait.
L'image est superbe et le fer est bon, est-ce qu'il a déjà été travaillé ?
Belle photo, et un bon morceau de métal, déjà en chantier ?
Bien sûr. Il tire bien. Vous pouvez tirer en rafales, juste pour les canards :-)
Ça, c'est sûr. S'il y a beaucoup de jeu, vous aurez besoin d'une extension standard très bientôt...
C'est bon, qu'est-ce que vous risquez ? Probablement quelques centaines de livres tout au plus, mais je tiens courageusement un short sur le Snp500 de 2700 à 2000, à un gésier de billets verts pour cent points. De la façon dont je vois les choses, dans les deux prochaines semaines, il devrait y avoir une peste aux États-Unis comme en Italie, mais plus forte, et tout s'effondrera malgré les milliers de milliards de livres imprimés. Et que je sois damné si je cède à la faiblesse et clôture au-dessus de 2000 !
Alors, où est notre ami Innocent ? Et qu'est-il arrivé aux pigeons de sable))))
Non, je ne le ferai pas.
Bonjour, Maître. Que la force soit avec vous)))