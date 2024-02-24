L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1635
Le mannequin ne passera pas la validation automatique, il doit ouvrir et fermer des transactions.
faire un mode supplémentaire sur le disque pour ouvrir quelque chose et le valider, vous êtes un bébé).Je n'ai jamais eu l'habitude de construire mes propres bots mais je n'ai jamais eu l'habitude de les construire. Bien que la fonctionnalité principale soit dans le robot.
Je ne comprends pas les administrateurs de MQL5, le sujet est prometteur, et ils ont créé toutes les conditions pour le tuer dans l'œuf.
J'ai cherché sur le marché des EA basés sur les réseaux neuronaux - pas un seul vrai EA ! Je ne comprends pas comment les administrateurs de MQL5 sont si occupés par leurs programmes qu'ils ne savent pas quoi en faire.
c'est pour que vous puissiez écrire des scripts et des bibliothèques en mql, pour que vous puissiez développer leurs "produits" ... , écrire des milliers de lignes de code qui ont été écrites depuis longtemps dans d'autres langages, souffrir, pleurer ;)
J'ai parcouru le marché pour trouver des experts construits sur des réseaux neuronaux - pas un seul vrai ! Ils sont tous bidons.
Il y a beaucoup d'experts rémunérés et non rémunérés, il y a des articles, vous ne faites pas attention.
Vous devriez faire attention, au début (il y a 5-10 ans) les sociétés de courtage résistaient au mashobuch, elles pensaient que les nuls feraient des bonbons dans la boue. Mais maintenant elles ont compris que tout va bien, la vidange se déroule comme prévu et le MO est promu et soutenu de toutes les manières possibles, bientôt Keras en Mql pourra travailler avec python et vendre, ne vous inquiétez pas.
J'ai eu les happenings)) Aujourd'hui mon premier algorithme normal est né... Le problème est que je suis autodidacte, je ne connais et ne programme qu'en R, l'algorithme fonctionne naturellement sur des binaires R et il est très sensible à la vitesse d'exécution, le fait est que j'ai besoin d'un robot... Comment faire un bouquet, par quel terminal, quels outils... Qui peut aider ?
Voici un exemple de conseiller expert lié à R
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
Cela ne fonctionne pas à cause de l'obsolescence de la bibliothèque de réseaux neuronaux utilisée dans R, mais vous pouvez utiliser cet exemple pour connecter votre code dans R
