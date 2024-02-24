L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1637

Evgeny Dyuka:
En outre, TradingView dans un navigateur est la nouvelle norme pour le trading, les MQL ont déjà perdu toute la crypto pour toujours. J'ai montré à un trader comment utiliser MT, il était juste choqué... C'est comme remonter un gramophone. Ils ont fait une version web, mais ont interdit les EAs ;) cirque.

Moi au contraire je ne peux pas attendre qu'une bourse de crypto ajoute mt, le navigateur est lent. Je pense déjà à écrire ma propre pile de scalpeurs.

 
Rorschach:

Je ne peux pas attendre qu'un échange de crypto-monnaie ajoute mt, le navigateur est lent. Je pense déjà à écrire ma propre pile de scalpeurs.

C'est déjà arrivé.) Moi aussi, j'ai attendu longtemps. Voici le lien pour télécharger MT5.
Je suis très heureux de le télécharger depuis BitForex, je n'ai pas besoin de m'inscrire sur BitMEX, le spread est ridicule, il y a un compte de démonstration directement depuis MT.
 
Evgeny Dyuka:
C'est déjà fait ;)) Moi aussi, j'ai attendu longtemps. Voici le lien pour télécharger MT5.
Je traite avec BitForex, les mêmes cotations que BitMEX, le spread est ridicule, il y a un compte de démonstration directement depuis MT, pas besoin de s'inscrire à la bourse, les cadeaux en bref).

Intéressant

Mihail Marchukajtes:

Regardez ce que j'ai trouvé en réponse à votre hilarité :

J'ai effectué un décalage de l'heure de Moscou par rapport à l'heure américaine, c'est-à-dire que j'ai pris en compte le décalage d'une heure. Et je n'arrive pas à comprendre si j'ai bien considéré - disons qu'en mars ils ont +1 heure ajoutée à novembre, pour qu'ils aient le même temps que nous, il faut soustraire 1 heure de notre temps (sans tenir compte de la constante de correction) ? L'idée est que si les Si sont principalement commercialisés par des étrangers, alors nous devrions être guidés par leur heure, puisqu'ils commencent à travailler à 22 heures, donc notre heure devrait être décalée d'une heure en été.

Les graphiques ci-dessous montrent l'écart de la probabilité des trois cibles par rapport aux données de l'échantillon, en pourcentage, en fonction de la valeur choisie du prédicteur - l'heure dans ce cas.

L'heure de Moscou sans correction d'heure, l'instrument est Si.


après ajustement


 

Et ici, il s'agit simplement de diviser le prédicteur en plusieurs parties sur une "grille" pour construire des arbres.

Temps 16:48


 
Evgeny Dyuka:
Aleksey Vyazmikin:

Et ici, il s'agit simplement de diviser le prédicteur en plusieurs parties sur une "grille" pour construire des arbres.

Temps 16:48


Aleksey Vyazmikin:

Et ici, il s'agit simplement de diviser le prédicteur en plusieurs parties sur une "grille" pour construire des arbres.

Temps 16:48


Explication trop courte.
Il n'est pas clair si 1 prédicteur est divisé extérieurement en plusieurs et alimenté comme 5 prédicteurs déjà. Au contraire, elle est toujours effectuée en interne, sous forme de valeurs de fractionnement pré-calculées. Et ils divisent par secteurs.
Je reconnais que cette méthode est plus efficace que la demi-division de l'algorithme classique de l'arbre.
 
