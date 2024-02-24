L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1628
Nouvel écran, les rouges recommandent de taper court, les verts - long.
Ce n'est pas idéal, mais ça pense quelque chose. Le surachat/survente ne s'explique pas.
Ouais, vraiment intéressant... Tu peux en faire un pour les Eurobucks ?
Vous avez plusieurs types d'entrées, non ? primaires et secondaires...
Les principaux sont plusieurs séries d'indicateurs qui entraînent plusieurs réseaux.
Les réseaux secondaires sont les "entrailles" des réseaux neuronaux reçus qui sont formés en un réseau secondaire qui produira la sortie cible.
n'est-ce pas ?
Quant à la deuxième question, oui, c'est un peu ça.
Pour la deuxième question, oui, c'est à peu près ça.
Tout ce qui est nouveau est bien oublié des anciens...
Le même MGUA en action, 1960 )
_________________________________________
Peut-être que quelqu'un peut m'aider à trouver la réponse à ma question, car je suis coincé et muet.
https://ru.stackoverflow.com/questions/1097982/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
Ou pouvez-vous simplement nous aider en appuyant sur ce bouton pour le mettre en haut de la page, s'il vous plaît ?
Un post intéressant sur un nouvel algorithme d'apprentissage sur les tables HES.
La source originale, telle que je la comprends, est ici. Quelqu'un peut-il faire une critique en russe ?
Les Eurobucks apprennent mal pour une raison quelconque, le bitcoin est bien meilleur. Mais c'est une question de fer, quand j'aurai du fer normal, je réessayerai.
Pour ce qui est de la deuxième question, oui, à peu près.
Le premier signe de la fuflomécine. Les réseaux neuronaux sont un outil universel, si la méthodologie de préparation du modèle est correcte, il devrait fonctionner partout. Quelque part de pire, quelque part de meilleur, mais définitivement du travail. Et si vous constatez que certains outils donnent systématiquement de mauvais résultats, cela signifie que quelque chose ne va pas ...... Et après un certain temps, il arrêtera de travailler sur le bitcoin, et commencera à travailler sur le franc. A titre d'exemple. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas bon :-(
Vous vous moquez de moi.
Lire l'économétrie.
https://otexts.com/fpp2/
D'ailleurs, les processeurs graphiques ne conviennent pas non plus à la machine vectorielle bien connue de Reshetov. Cela nécessite à la fois le nombre de cœurs et la fréquence d'horloge du cœur lui-même, car l'algorithme de recherche principal n'est pas divisible et fonctionne sur un seul cœur. L'augmentation du nombre de cœurs ne fera qu'accroître la quantité de données à rechercher. Cela signifie que le nombre de cœurs nous permettra de calculer une taille de fichier plus importante.
En ce qui concerne la capacité. Je loue un serveur chez Mile, où je ne paie que pour le temps de son fonctionnement. Par conséquent, j'utilise un serveur dont le coût total est de 40 000 euros par mois, mais je ne paie que deux roubles pour ce serveur. Donc si quelqu'un a besoin de ressources pour optimiser l'utilisation. L'utilisation exacte d'un serveur à 32 cœurs m'a convaincu qu'il ne suffit pas d'avoir beaucoup de petits cœurs. Il est nécessaire de disposer de nombreux cœurs puissants comparables à ceux d'une unité centrale. La vitesse de mon serveur de messagerie hébergé est la même que celle de mon serveur de bureau. Le serveur de courrier peut simplement calculer le fichier, ce que mon ordinateur personnel ne sera pas en mesure de faire. Mais il n'y a pas de réduction du temps d'optimisation. En termes de vitesse, ils comptent pour la même chose !!!!!
Je t'ai minus sur SA ? :)
Qu'y a-t-il à lire ? Gachis, arithmétique ? Saisonnalité ? )) Je sais tout ce que je dois savoir sur le sujet...
SA ?
il s'agit de transformations de séries. Voilà pour l'essentiel, de quoi souffrez-vous ?
mikha ! Allez-vous répondre à ma question de la page précédente ou non ?