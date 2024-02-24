L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1520

Qu'y a-t-il à vérifier ? Ouvrez n'importe quelle maison de courtage et regardez le spread... fermer

Ces stratégies ont fonctionné il y a 7 ans et avant cela. Le temps est perdu.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quelles stratégies ?

 
Maxim Dmitrievsky:

oui, l'écart est énorme

il y a peut-être un graal néanmoins

fxsaber:

Quelles stratégies ?

Enfin, ceux qui sont hirsutes. Les DT ont lutté et se sont battus avec eux, mais en fin de compte ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que d'augmenter les spreads.

Que reste-t-il à échanger le jour même ou que reste-t-il à échanger le jour même ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Où est le côté brut ?

fxsaber:

Où est l'aspect hirsute ?

Qui a où ?

 
Maxim Dmitrievsky:

Exactement.

Que lire sur l'entropie et les fractales... je me demandais seulement

Dossiers :
Entropy_and_fractals.zip  7594 kb
 
Maxim Dmitrievsky:

que lire sur l'entropie et les fractales... juste curieux.

Wow, même en russe, merci.

 
Gianni:

Ouais, eh bien, l'écart est gigantesque.

mais il peut y avoir un graal néanmoins.

fxsaber:

Les citations de Fluffy.

Eh, les jeunes....

Il faut faire la distinction entre l'offre d'achat du marché et l'offre d'achat du courtier, sur ces spreads à faible liquidité, le courtier fait varier le spread en fonction de la situation du marché, mais cela ne signifie pas que le prix évolue comme cela, qu'aucune transaction n'a lieu, qu'il ne s'agit pas de cotations du marché, que l'élargissement du spread ne supprime pas la limite.

