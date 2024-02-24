L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1520
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Qu'y a-t-il à vérifier ? Ouvrez n'importe quelle maison de courtage et regardez le spread... fermer
Ces stratégies ont fonctionné il y a 7 ans et avant cela. Le temps est perdu.
Ces stratégies ont fonctionné il y a sept ans et avant. Perte de temps.
Quelles stratégies ?
Qu'y a-t-il à vérifier ? Ouvrez n'importe quelle maison de courtage et regardez le spread... fermer
De telles stratégies ont fonctionné il y a 7 ans et avant cela. perte de temps.
oui, l'écart est énorme
il y a peut-être un graal néanmoins
Quelles stratégies ?
Enfin, ceux qui sont hirsutes. Les DT ont lutté et se sont battus avec eux, mais en fin de compte ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que d'augmenter les spreads.
Que reste-t-il à échanger le jour même ou que reste-t-il à échanger le jour même ?
Eh bien, ils sont hirsutes. Les DT ont lutté et se sont battus avec eux, mais en fin de compte, ils n'ont rien trouvé de plus astucieux que de lever des écarts.
Que reste-t-il à échanger ce jour-là ?
Où est le côté brut ?
Où est l'aspect hirsute ?
Qui a où ?
qui a où.
Exactement.
Que lire sur l'entropie et les fractales... je me demandais seulement
que lire sur l'entropie et les fractales... juste curieux.
Wow, même en russe, merci.
Ouais, eh bien, l'écart est gigantesque.
mais il peut y avoir un graal néanmoins.
Les citations de Fluffy.
Eh, les jeunes....
Il faut faire la distinction entre l'offre d'achat du marché et l'offre d'achat du courtier, sur ces spreads à faible liquidité, le courtier fait varier le spread en fonction de la situation du marché, mais cela ne signifie pas que le prix évolue comme cela, qu'aucune transaction n'a lieu, qu'il ne s'agit pas de cotations du marché, que l'élargissement du spread ne supprime pas la limite.