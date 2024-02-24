L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1426
Le réseau neuronal s'inscrit-il dans l'histoire ? Ou vous devez juste changer quelque chose (poke où), pour que cela ressemble à quelque chose de profitable.
Le réseau neuronal n'exécute que la tâche que vous lui confiez. Si vous voulez une "formule de marché", il la calcule pour vous à l'aide de données historiques.
Continuez à lire , voici le Wiki.
Je pense que la question n'est pas de savoir ce que vous avez piqué, où vous l'avez piqué et qui d'autre vous allez piquer.
C'est-à-dire qu'au lieu de 3 couches de 20 neurones chacune (comme dans l'exemple), il n'est pas logique d'utiliser 10 couches de 100 neurones chacune ? Parce que je voulais déjà charger mon kor i7 aujourd'hui.
Ainsi, au lieu d'utiliser 3 couches de 20 neurones chacune (comme dans l'exemple), est-il judicieux d'utiliser 10 couches de 100 neurones chacune ? Je voulais déjà charger mon kor i 7 aujourd'hui
Ici, vous avez posé une question précise, mais hélas il n'y a pas de réponse précise, j'ai déjà regardé plus d'une centaine de vidéos sur les SN et j'ai cherché cette question sur Google - la configuration des SN est une question de chance, il n'y a pas de recommandations spécifiques - juste des principes généraux.
Le professeur incompris a continué à plonger... au-dessus du nid de coucou...
Existe-t-il des stratégies sans drawdown ?
Par ailleurs, la méthode de Maxim implique un réentraînement constant. Il est donc intéressant de voir comment le graphique se déplacerait s'il était réentraîné chaque semaine.
Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas avec le réseau neuronal ? J'ai lu sur un site local un article sur le transfert des neurones d'entrée du programme NeuroPro vers Expert Advisor. J'ai fait tout ce qui est décrit et j'ai obtenu le même résultat.
Bien que mon conseiller expert n'ait aucune logique de négociation, à l'exception de l'ensemble de centaines de nombres réels - poids des neurones et formule de sommation.
À mon avis, c'est là le problème - il n'y a pas de logique et donc une liberté totale d'approximer au mieux l'historique des prix. Pour un processus stationnaire, ce serait la bonne approche, mais dans notre cas, il n'est pas complet et donc pas stationnaire. Utiliser des prédicteurs avec des idées - à mon avis, c'est plus correct.
Au fait, combien de neurones d'entrée et de couches avec des neurones sur chaque couche dans le réseau ?
Je ne me réentraîne pas pour la 2e semaine spécifiquement pour "voir" ce qui se passe.
jusqu'à présent, ce n'est pas un gros problème. Et personne n'a dit qu'il s'agissait d'un graal, c'est une machine à apprentissage rapide qui fonctionne bien sur les "bonnes" parties du graphique.
Je suis actuellement en train de réécrire de nouvelles fonctionnalités à partir de python, c'est assez compliqué là-bas, mais elles devraient améliorer le CT. J'écrirai un article distinct à leur sujet dans MB.
Qu'en est-il de l'ensemble des données ?
J'ai un akurasi 57.3% loglos 0.688
https://c.mql5.com/3/275/market66.zip
Précision:65% Logloss:0.61382
ZS pure dataset n'est pas cool, il serait bien avec chaque puce bid\ask pour être en mesure d'exécuter sur un testeur, bien et la sémantique des valeurs de sortie, retour, vola, etc.
NS est le même ajustement qu'un optimiseur, même dans une plus grande mesure.
Malheureusement, de nombreuses personnes ne le comprennent pas et continuent de s'en accommoder. Et le comprendre est si simple et si évident.
Aucun MO ou réseau neuronal n'est utile sur le marché des changes.
Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas avec le réseau neuronal ? J'ai lu sur un site local le transfert de neuronet de NeuroPro vers Expert Advisor. J'ai fait tout ce qui est décrit et j'ai obtenu le même résultat.
Mais dès que j'arrive à l'avant ou vice versa, dès que je dépasse la période spécifiée, le chaos pur commence, pas un seul signe de vie, les bénéfices vont immédiatement au fond ou s'envolent, sans aucun signe d'augmentation systématique des bénéfices, même un peu.
Le réseau neuronal est-il adapté à l'histoire ? Ou devons-nous simplement changer quelque chose (poke où) pour que cela ait l'air rentable. Mais alors qu'est-ce qu'il faut changer exactement (dans le programme ou peut-être un autre programme à utiliser).
C'est extrêmement surprenant, il n'y a pas de modification intentionnelle de l'algorithme comme c'est le cas dans les grails de test, c'est-à-dire que l'EA ne regarde pas en avant, mais ce qui est amusant, c'est que lorsque vous définissez "ne pas ouvrir de transaction si la prévision est inférieure à 50 pips" dans les paramètres, alors lors du retest... Il ne reste que les transactions ouvertes juste avant les chandeliers de l'actualité, dans la bonne direction et avec le bon montant de profit (la totalité du momentum). Bien qu'il n'y ait aucune logique de négociation dans le conseiller expert, à l'exception d'un ensemble de centaines de nombres réels - les poids du réseau neuronal et la formule de sommation.
Il s'avère que vous avez trouvé le Saint Graal dont tout le monde parle ?
N'oubliez pas de partager les bénéfices avec Victor Tsaregorodtsev(le créateur de NeuroPro), on dit qu'il vit dans la pénurie à Krasnoyarsk, dans une ville de désastre écologique, vivant de cours particuliers à 5-10 dollars de l'heure et de la rédaction d'essais.